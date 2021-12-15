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Финансист предрек закат доллара в качестве резервной валюты

Основатель Марк Мобиус назвал юань возможным преемником доллара
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В ближайшие 20–50 лет китайский юань займет место доллара и станет основной резервной валютой. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

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«Мы знаем, что нет валюты, которая используется вечно. Наступит день, когда доллар США потеряет свое доминирование в качестве резервной валюты», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной компанией «Атон».

Финансист пояснил, что именно у китайского юаня больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой, так как золотые резервы Китая постоянно растут.

«Китайцы работают с ЦБ разных стран мира, чтобы те использовали юань в качестве резервной валюты конкретной страны», — сказал он.

Однако Мобиус добавил, что юань не скоро станет главной резервной валютой, поскольку он пока не так свободно конвертируется. В ближайшие годы доллар удержит этот статус.

15 декабря руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин объяснил снижение интереса россиян к покупке долларов.

По словам эксперта, ранее в период скачков котировок ажиотажный спрос на валюту представлял собой попытку уберечь сбережения.

Как отметил специалист, в последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабла. Например, за последний год нефть стала стоить дороже в 1,5 раза, а позиция рубля практически не изменилась. Эксперт заявил, что говорить о том, что спрос на валюту уходит в прошлое, нельзя, поскольку американский доллар остается главной мировой резервной валютой, а в условиях роста экономической неопределенности он служит инструментом для диверсификации инвестиционных портфелей.

В сентябре-октябре этого года рубль стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком (СФР). Такие данные приведены в последнем обзоре финстабильности ЦБ.

11 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом ведет сбор информации о планах Китая по использованию цифрового юаня. Некоторые официальные лица США опасаются, что КНР может использовать эту валюту для уменьшения значения доллара в мире.

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