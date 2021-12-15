Финансист предрек закат доллара в качестве резервной валюты

В ближайшие 20–50 лет китайский юань займет место доллара и станет основной резервной валютой. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

«Мы знаем, что нет валюты, которая используется вечно. Наступит день, когда доллар США потеряет свое доминирование в качестве резервной валюты», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной компанией «Атон».

Финансист пояснил, что именно у китайского юаня больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой, так как золотые резервы Китая постоянно растут.

«Китайцы работают с ЦБ разных стран мира, чтобы те использовали юань в качестве резервной валюты конкретной страны», — сказал он.

Однако Мобиус добавил, что юань не скоро станет главной резервной валютой, поскольку он пока не так свободно конвертируется. В ближайшие годы доллар удержит этот статус.

15 декабря руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин объяснил снижение интереса россиян к покупке долларов.

По словам эксперта, ранее в период скачков котировок ажиотажный спрос на валюту представлял собой попытку уберечь сбережения.

Как отметил специалист, в последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабла. Например, за последний год нефть стала стоить дороже в 1,5 раза, а позиция рубля практически не изменилась. Эксперт заявил, что говорить о том, что спрос на валюту уходит в прошлое, нельзя, поскольку американский доллар остается главной мировой резервной валютой, а в условиях роста экономической неопределенности он служит инструментом для диверсификации инвестиционных портфелей.

В сентябре-октябре этого года рубль стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком (СФР). Такие данные приведены в последнем обзоре финстабильности ЦБ.

11 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом ведет сбор информации о планах Китая по использованию цифрового юаня. Некоторые официальные лица США опасаются, что КНР может использовать эту валюту для уменьшения значения доллара в мире.