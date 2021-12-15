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Эксперт объяснил снижение интереса россиян к покупке долларов

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В последнее время интерес россиян к покупке наличных долларов снижается. Почему так происходит пояснил в среду, 15 декабря, руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин.

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По словам эксперта, ранее в период скачков котировок ажиотажный спрос на валюту представлял собой попытку уберечь сбережения.

«Волны панических покупок долларов действительно во многом были связаны с периодом высокой волатильности на российском валютном рынке. Так, например, было в 2014-2016 годах, когда в результате геополитических факторов и обвала на сырьевом рынке наша страна столкнулась с более чем двукратной девальвацией рубля», — приводит его слова агентству «Прайм».

Как отметил специалист, в последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабла. Например, за последний год нефть стала стоить дороже в 1,5 раза, а позиция рубля практически не изменилась.

Однако говорить о том, что спрос на валюту уходит в прошлое нельзя, поскольку американский доллар остается главной мировой резервной валютой, а в условиях роста экономической неопределенности он служит инструментом для диверсификации инвестиционных портфелей.

В сентябре-октябре этого года рубль стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком (СФР). Такие данные приведены в последнем обзоре финстабильности ЦБ.

Неоднократное повышение ключевой ставки Центробанком и рост цен на сырьевые товары позволили рублю прибавить к доллару 3,7%. Как отметил ЦБ, достижения рубля стали следствием роста цен на энергоресурсы. Опрошенные «Известиями» эксперты в качестве причин укрепления российской валюты также назвали повышение ключевой ставки ЦБ (с марта этого года выросла с 4,25% до 7,5% годовых) и небольшие объемы покупки долларов для резервов.

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