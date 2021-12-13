Осенью рубль стал лидером по росту к доллару среди валют развивающихся стран

В сентябре-октябре этого года рубль стал лидером по укреплению к доллару среди валют стран с формирующимся рынком (СФР). Такие данные приведены в последнем обзоре финстабильности ЦБ.

Неоднократное повышение ключевой ставки Центтробанком и рост цен на сырьевые товары позволили рублю прибавить к доллару 3,7%.

В принципе укрепиться доллару смогли только пять из 15 валют СФР. За ним рублем с большим отрывом следовал китайский юань (0,9%). Также среди «укрепленцев» отметились валюты Индонезии (0,7%), Малайзии (0,4%) и Колумбии (0,2%). Десять денежных единиц СФР ослабли к доллару. Среди лидеров падения — турецкая лира (минус 13,4%) и бразильский реал (минус 8,6%).

Как отметил ЦБ, достижения рубля стали следствием роста цен на энергоресурсы. Опрошенные «Известиями» эксперты в качестве причин укрепления российской валюты также назвали повышение ключевой ставки ЦБ (с марта этого года выросла с 4,25% до 7,5% годовых) и небольшие объемы покупки долларов для резервов.

Однако долго удерживать и лидерство среди СФР по укреплению к доллару рублю не удалось, показали расчеты «БКС Мир инвестиций» для «Известий». По данным на первую декаду декабря, на первое место выбился китайский юань (1,4%). Остальным валютам развивающихся стран вообще не удалось удержаться в зоне роста. Все они, в том числе и рубль, к нынешнему моменту ослабели к доллару. Наша валюта, правда, потеряла меньше остальных – всего 0,2%. В антилидерах же турецкая лира, которая рухнула к доллару на 40,1%.

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Ростом вышел: осенью рубль стал лидером среди валют развивающихся стран