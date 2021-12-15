Прямой эфир
Политика
ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Мир
ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине
Мир
Канцлер ФРГ отметил готовность к конструктивному диалогу с Россией
Общество
ЦИК намерена расширить применение ДЭГ в регионах в 2022 году
Спорт
Путин подтвердил намерение посетить открытие Олимпиады в Пекине
Политика
Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти
Мир
Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились
Наука
Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года

МИД Литвы отозвал для консультаций своего поверенного в делах в Китае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Литвы отозвал для консультаций в Вильнюс своего временного поверенного в делах в Китае. Об этом дипведомство страны сообщило 15 декабря.

Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
И как решение США встретили в КНР

«Министерство иностранных дел сообщает, что временный поверенный в делах Литвы в Китае Одра Чяпене возвращается в Вильнюс для консультаций. В настоящее время продолжаются обсуждения технических аспектов функционирования дипломатического представительства Литвы в Китае и представительства Китая в Литве в ожидании решения Китая о продлении аккредитации литовских дипломатов», — говорится в заявлении на сайте МИД Литвы.

Отмечается, что в отсутствие замещающего дипломата в Пекине посольство Литвы продолжит свою деятельность удаленно. Как и прежде, консульские услуги будут предоставляться дистанционно, хотя и в ограниченном объеме.

«Литва готова продолжить диалог с Китаем и восстановить функции посольства в полном объеме, как только будет достигнуто взаимовыгодное соглашение», — добавили в ведомстве.

18 ноября, несмотря на решительные протесты Пекина, в Литве заработало представительство Тайваня. Таким образом, Литва стала первой страной, разрешившей Тайваню открыть офис, в названии которого используется именно слово «Тайвань», а не «Тайбэй». Принципиальная разница заключается в том, что, хотя Тайвань и имеет де-факто представительства в других странах, в названии офисов фигурирует название города Тайбэй.

Данное решение Литвы возмутило Китай, который счел действия Вильнюса нарушением принципа его территориальной целостности, а также вмешательством в свои внутренние дела. Власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021