МИД Литвы отозвал для консультаций своего поверенного в делах в Китае

МИД Литвы отозвал для консультаций в Вильнюс своего временного поверенного в делах в Китае. Об этом дипведомство страны сообщило 15 декабря.

«Министерство иностранных дел сообщает, что временный поверенный в делах Литвы в Китае Одра Чяпене возвращается в Вильнюс для консультаций. В настоящее время продолжаются обсуждения технических аспектов функционирования дипломатического представительства Литвы в Китае и представительства Китая в Литве в ожидании решения Китая о продлении аккредитации литовских дипломатов», — говорится в заявлении на сайте МИД Литвы.

Отмечается, что в отсутствие замещающего дипломата в Пекине посольство Литвы продолжит свою деятельность удаленно. Как и прежде, консульские услуги будут предоставляться дистанционно, хотя и в ограниченном объеме.

«Литва готова продолжить диалог с Китаем и восстановить функции посольства в полном объеме, как только будет достигнуто взаимовыгодное соглашение», — добавили в ведомстве.

18 ноября, несмотря на решительные протесты Пекина, в Литве заработало представительство Тайваня. Таким образом, Литва стала первой страной, разрешившей Тайваню открыть офис, в названии которого используется именно слово «Тайвань», а не «Тайбэй». Принципиальная разница заключается в том, что, хотя Тайвань и имеет де-факто представительства в других странах, в названии офисов фигурирует название города Тайбэй.

Данное решение Литвы возмутило Китай, который счел действия Вильнюса нарушением принципа его территориальной целостности, а также вмешательством в свои внутренние дела. Власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.