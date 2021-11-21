Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах

Власти КНР понизили дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенныого в делах. Об этом сообщило в воскресенье, 21 ноября, Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что причиной такого шага со стороны китайского правительства стало открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. В Пекине рассматривают это как нарушение принципа «одного Китая» и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела.

«Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», — говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел страны.

18 ноября, несмотря на решительные протесты Пекина в Литве заработало представительство Тайваня. Таким образом, Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань». Принципиальная разница заключается в том, что, хоть Тайвань и имеет де-факто представительства в других странах, в названии офисов фигурирует название города Тайбэй.

16 ноября президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в онлайн-формате подтвердил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Американский лидер указал на заинтересованность Соединенных Штатов в отсутствии односторонних шагов, которые меняют статус-кво вокруг Тайваня.

При этом в администрации США отметили, что представители Белого дома и ранее заявляли о поддержке политики «одного Китая».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.