Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Болгары поддержали заявление своего президента о Крыме
Общество
Блогер Губденский хвастался своей машиной за полтора часа до гибели
Общество
В Казани возбудили дело из-за продажи контрафакта после отравления метанолом
Мир
МВД Франции отправило спецназ в Гваделупу для подавления беспорядков
Мир
Прощание девочки с Байденом на Дне благодарения назвали «приемом карате»
Наука
Ракету «Союз-2.1б» доставили на стартовую площадку космодрома Байконур
Мир
Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах
Спорт
«Барселона» с тренером Хави одержала победу над «Эспаньол» в дерби
Мир
Делегация РФ прибыла в Венесуэлу для наблюдения за выборами
Общество
Избитый в метро Роман Ковалев сделал девушке предложение

Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти КНР понизили дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенныого в делах. Об этом сообщило в воскресенье, 21 ноября, Центральное телевидение Китая.

Остров нападения: как ЕС и США решили помочь Тайваню
И чем Евросоюз возмутил представителей китайских властей

Отмечается, что причиной такого шага со стороны китайского правительства стало открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. В Пекине рассматривают это как нарушение принципа «одного Китая» и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела.

«Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», — говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел страны.

18 ноября, несмотря на решительные протесты Пекина в Литве заработало представительство Тайваня. Таким образом, Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань». Принципиальная разница заключается в том, что, хоть Тайвань и имеет де-факто представительства в других странах, в названии офисов фигурирует название города Тайбэй.

16 ноября президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в онлайн-формате подтвердил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Американский лидер указал на заинтересованность Соединенных Штатов в отсутствии односторонних шагов, которые меняют статус-кво вокруг Тайваня.

При этом в администрации США отметили, что представители Белого дома и ранее заявляли о поддержке политики «одного Китая».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021