Байден заявил о поддержке США политики «одного Китая»

Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в онлайн-формате подтвердил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом во вторник, 16 ноября, заявила на брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

По ее словам, глава Белого дома во время видеоконференции 16 ноября указал на заинтересованность США в отсутствии односторонних шагов, которые меняют статус-кво вокруг Тайваня.

«У них [Байдена и Си Цзиньпина] была широкая дискуссия по Тайваню. <…> Президент Байден ясно подтвердил, что США придерживаются политики «одного Китая», — рассказали в Белом доме.

При этом в администрации США отметили, что представители Белого дома и ранее заявляли о поддержке Вашингтоном политики «одного Китая».

«Не думаю, что это нечто особенно новое. Это было частью политики США», — добавила чиновник.

Также на встрече президент США подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретится с Си Цзиньпином. Председатель КНР в свою очередь выразил готовность вместе с главой Белого дома поработать над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

Встреча лидеров двух стран проходила в режиме видеоконференции утром 16 ноября и продлилась 3,5 часа. Стороны оценили переговоры как плодотворные и содержательные, сообщили китайские СМИ.

6 октября Байден обсудил с Си Цзиньпином Тайвань. Кроме того, американского президента попросили прокомментировать предполагаемые полеты Военно-воздушных сил КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня, которые в СМИ назвали провокационными, на что Байден ответил, что с председателем Китая они договорились о необходимости соблюдать соглашение по Тайваню.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.