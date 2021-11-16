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Байден заявил о поддержке США политики «одного Китая»

Байден заявил Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня
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Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в онлайн-формате подтвердил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом во вторник, 16 ноября, заявила на брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

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По ее словам, глава Белого дома во время видеоконференции 16 ноября указал на заинтересованность США в отсутствии односторонних шагов, которые меняют статус-кво вокруг Тайваня.

«У них [Байдена и Си Цзиньпина] была широкая дискуссия по Тайваню. <…> Президент Байден ясно подтвердил, что США придерживаются политики «одного Китая», — рассказали в Белом доме.

При этом в администрации США отметили, что представители Белого дома и ранее заявляли о поддержке Вашингтоном политики «одного Китая».

«Не думаю, что это нечто особенно новое. Это было частью политики США», — добавила чиновник.

Также на встрече президент США подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретится с Си Цзиньпином. Председатель КНР в свою очередь выразил готовность вместе с главой Белого дома поработать над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

Встреча лидеров двух стран проходила в режиме видеоконференции утром 16 ноября и продлилась 3,5 часа. Стороны оценили переговоры как плодотворные и содержательные, сообщили китайские СМИ.

6 октября Байден обсудил с Си Цзиньпином Тайвань. Кроме того, американского президента попросили прокомментировать предполагаемые полеты Военно-воздушных сил КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня, которые в СМИ назвали провокационными, на что Байден ответил, что с председателем Китая они договорились о необходимости соблюдать соглашение по Тайваню.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.

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