Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на онлайн-встрече с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином отметил важность международного сотрудничества в ключевых сферах. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома в понедельник, 15 ноября.

Одной из важнейших глобальных проблем американский лидер назвал изменение климата.

«Нам нужно установить некоторые основанные на здравом смысле защитные барьеры», — также заявил Байден, его слова передает Reuters.

Президент США подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретиться с Си Цзиньпином.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, сообщил о готовности вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

По его мнению, Китай и США, как две крупнейшие экономики мира, должны уважать друг друга, и решать не только свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства. И потому здоровые и устойчивые отношения двух стран — залог поддержания стабильной обстановки во всем мире и возможности эффективно реагировать на глобальные вызовы.

«Си Цзиньпин выразил готовность работать с президентом Байденом над выстраиванием консенсуса и предпринимать активные шаги, чтобы продвигать отношения Китая и США в позитивном направлении», — говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

6 октября Байден обсудил с китайским коллегой Тайвань. Кроме того, американского президента попросили прокомментировать предполагаемые полеты военно-воздушных сил Китая в зоне воздушной ответственности Тайваня, которые в СМИ назвали провокационными, на что Байден ответил, что с председателем Китая они договорились о необходимости соблюдать соглашение по Тайваню.