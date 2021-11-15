Полуочная ставка: что обсудят лидеры КНР и США на первой встрече

Лидеры США и Китая проведут первую условно «очную встречу» — виртуальный саммит , который состоится поздно вечером 15 ноября по американскому времени, когда в Пекине будет уже утро следующего дня. По взаимному согласию сторон, повестку разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина было решено не обнародовать , чтобы минимизировать излишние ожидания общественности относительно существенных результатов. Известно лишь, что на фоне огромного числа противоречий между Вашингтоном и Пекином речь пойдет не о примирении, а о способах «ответственного управления конкуренцией» двух держав .

Меньше ожидаешь, крепче спишь

С момента прихода Джо Байдена в Белый дом в январе этого года хозяин Овального кабинета общался со своим китайским коллегой Си Цзиньпином по телефону лишь дважды. Во время последнего разговора в сентябре президент США, по данным американских СМИ, выразил желание повидаться с товарищем Си лично — в кулуарах саммита «двадцатки» в Риме. Но глава КНР, не выезжавший за рубеж последние два года из-за коронавируса, это предложение, как утверждается, отверг . Таким образом, нынешний виртуальный диалог станет первым контактом двух лидеров с глазу на глаз, хотя и в видеоформате.

По обоюдной договоренности стороны не стали обнародовать фактическую повестку встречи. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила лишь, что разговор будет посвящен «способам ответственного управления конкуренцией между США и КНР, а также способам совместной работы там, где наши интересы совпадают» . И дала понять, что по итогам беседы не предполагается ни совместного заявления, ни ответов на вопросы прессы.

Полуочная ставка Джо Байден Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Adam Schultz

В Пекине предстоящую встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена анонсировали еще сдержаннее . Два лидера «обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес», сообщила на минувших выходных официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Во многом столь скупое описание повестки глав двух крупнейших экономик мира оказалось связано с крайне низкими ожиданиями каких-либо прорывов .

— Я думаю, что лучше всего настроиться на низкие ожидания от саммита. Возможно, два лидера смогут договориться о том, чтобы поручить своим гражданским и военным чиновникам провести обсуждения по некоторым насущным вопросам. Но не думаю, что саммит приведет к «перезагрузке» отношений или их значительному улучшению, — сказала «Известиям» директор Азиатской программы Немецкого фонда Маршалла в США Бонни Глейзер.

Остров раздора

Еще до прихода к власти Джо Байдена отношения Пекина и Вашингтона были омрачены торговой войной, поставленной на паузу, но отнюдь не завершенной, обвинениями Китая в появлении коронавируса и многочисленными перепалками по теме прав человека в Гонконге и Синьцзяне .

Стремительное развитие военного потенциала КНР лишь добавило нервозности американской стороне. По утверждениям США, в августе Китай испытал гиперзвуковой аппарат, который может нести на борту ядерный заряд. А Пентагон недавно предупредил о том, что в ближайшее десятилетие Пекин планирует увеличить свой арсенал ядерных боеголовок более чем в четыре раза — по крайней мере до 1 тыс. единиц.

Полуочная ставка Баллистические ракеты DF-41 Фото: ТАСС/ EPA/WU HONG

Встречные претензии относительно наращивания военного потенциала американцами есть и у китайской стороны. Одним из последних «яблок раздора» стало создание трехстороннего партнерства Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности AUKUS, откровенно направленное против экспансии КНР в Южно-Китайском море.

Но самой «горячей» проблемой между двумя странами в последние месяцы оказался Тайвань — остров, считающий себя де-факто независимым, но с точки зрения как Пекина, так и международного права относящийся к территории КНР . Вслед за усилением военной активности Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе Штаты и союзные им страны стали всё чаще вступаться за остров, обвиняя Пекин в политике устрашения Тайбэя. Более того, не так давно Джо Байден заявил, что Штаты будут защищать Тайвань от китайской военной агрессии. В КНР это сочли грубым нарушением принципа «одного Китая». Посещение острова тремя американскими сенаторами на прошлой неделе также пришлось не по душе КНР, ответившей на этот шаг очередной отработкой боевой готовности НОАК у границ Тайваня .

12 ноября министр иностранных дел Китая Ван И заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что любая демонстрация поддержки независимости Тайваня «бумерангом» ударит по Вашингтону. Блинкен, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу растущего «военного, дипломатического и экономического давления» КНР на остров.

Прийти к общему знаменателю по тайваньской теме на фоне того, что каждая из сторон упорно гнет свою линию, будет непросто . Тем не менее сбавить градус как минимум риторического нагнетания ситуации по итогам общения лидеров вполне возможно, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Полуочная ставка Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ceng Shou Yi

— В отношениях между США, Китаем и Тайванем наблюдается очень негативная динамика. И я не соглашусь, что главная причина напряженности — политика США. Пекин всё больше милитаризирует этот вопрос и делает его более нестабильным. Но ситуацию можно будет взять под контроль, если президент Байден сможет представить убедительные доказательства того, что США придерживаются политики «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня , — отметила Бонни Глейзер.

По мнению директора Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, президент США вполне способен предпринять какой-нибудь символический жест по тайваньскому вопросу, чтобы снять озабоченность Китая.

— Но при этом, я думаю, Вашингтон продолжит укреплять существенную поддержку Тайваню , — сказал китайский эксперт «Известиям».

Ложки меда в бочке дегтя

За считаные дни до нынешней встречи представители США и Китая удивили немало аналитиков, неожиданно подписав декларацию о сотрудничестве в области борьбы с изменением климата в рамках проходившего в Глазго саммита . Пока это стало единственным громким примером возможности компромисса между странами, отношения которых всё чаще характеризуются как новая холодная война.

Вместе с тем первое полноценное общение лидеров США и Китая может дать импульс к большей координации и по ряду других тем.

Полуочная ставка Спецпредставитель КНР по вопросам климата Се Чжэньхуа выступает во время совместного заявления Китая и США по декларации об усилении мер по борьбе с изменением климата на конференции COP26 в Глазго, Великобритания, 10 ноября 2021 года Фото: REUTERS/Jeff J Mitchell

— Ожидаю, что саммит улучшит дипломатические связи, облегчит торгово-экономические отношения и приведет к некоторому сотрудничеству и координации по международным и глобальным вопросам , — отметил У Синьбо.

Стороны вполне могут провести диалог по экономике и договориться о неких правилах в сфере торговли, так как обе они заинтересованы в том, чтобы предстоящий год прошел предсказуемо, сказал «Известиям» эксперт Института Дальнего Востока РАН китаист Василий Кашин.

— Лидеры могут также попытаться создать рабочие группы по вопросу технологий и дать старт созданию каналов для обсуждения вопросов региональной безопасности. Это основные направления для взаимодействия, — добавил он.

Еще одним жестом, призванным продемонстрировать толику позитива, станет, как ожидается, приглашение Джо Байдену, которого Си Цзиньпин неплохо знает лично еще по временам вице-президентства, посетить зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Еще совсем недавно ряд американских сенаторов громогласно предлагали бойкотировать это мероприятие.