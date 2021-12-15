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Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи в среду, 15 декабря, заявили о намерении увеличивать доли национальных валют в российско-китайских торговых отношениях. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«И президент (Владимир Путин. — Ред.), и председатель (Си Цзиньпин. — Ред.) выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга», — заявил Ушаков.

Также в ходе встречи Путин отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.

В этот же день основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил, что в ближайшие 20–50 лет китайский юань займет место доллара и станет основной резервной валютой. По его словам, именно у китайского юаня больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой, так как золотые резервы Китая постоянно растут.

В июне Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

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