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Путин назвал отношения России и Китая настоящим образцом в XXI веке

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Отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.

«Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сказал он.

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Глава государства также заявил, что двусторонние отношения отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства. По его словам, между странами сформирована «новая модель сотрудничества», основанная на невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга.

По словам Путина, российско-китайские отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

В свою очередь Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР. По его словам, Путин на различных мероприятиях всегда давал «высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в XXI веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов». Председатель КНР отметил, что ценит это.

Российский лидер выразил надежду на то, что главы государств смогут лично встретиться в феврале 2022 года в Пекине на открытии Олимпийских игр. Путин сказал, что признателен за приглашение посетить это знаковое мероприятие. Президент подтвердил намерение посетить открытие Олимпиады в Пекине. Он также указал на недопустимость политизации Игр и выразил надежду на то, что соревнования пройдут на высоком уровне.

Помимо прочего российский лидер рассказал, что товарооборот РФ и Китая за январь—ноябрь увеличился на 31%, до $123 млрд долларов, и превысил допандемийный уровень.

«В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд», — отметил глава государства.

Ранее, 14 октября, российский лидер в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

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