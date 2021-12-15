Путин подтвердил намерение посетить открытие Олимпиады в Пекине

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря подтвердил, что планирует приехать в 2022 году в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что Москва и Пекин поддерживают друг друга в развитии международного спортивного сотрудничества.

«В том числе в непринятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения», — уточнил Путин.

По словам Путина, отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке.

Также российский президент отметил, что двусторонние отношения отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства. Между странами сформирована «новая модель сотрудничества», основанная на невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга, сказал Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным в Пекине в следующем году во время Олимпиады. Также глава КНР президента РФ за противостояние попыткам вбить клин между двумя странами.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.