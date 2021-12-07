МОК заявил об уважении решения США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) 6 декабря прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщило агентство France Presse со ссылкой на представителя МОК.

«Присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства», — цитирует агентство представителя организации.

Он отметил также, что МОК в своем политическом нейтралитете действия американских политиков «полностью уважает».

Ранее в понедельник американский политолог Брюс Маркс высказал мнение о том, что решение США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине вряд ли серьезно скажется на процессе соревнований.

Четырехкратный олимпийский чемпион биатлонист Александр Тихонов заявил, что решение правительства Соединенных Штатов объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине пойдет на пользу другим странам. Биатлонист выразил надежду на то, что благодаря этому Игры пройдут мирно и без скандалов.

Администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр в Пекине ранее в понедельник. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Белом доме назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.