Биатлонист назвал праздником для мира бойкот США Олимпиады-2022

Решение правительства США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм, которые состоятся в 2022 году в Пекине, пойдет на пользу другим странам. Такое мнение высказал в понедельник, 6 декабря, четырехкратный олимпийский чемпион биатлонист Александр Тихонов.

Администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр в Пекине ранее в этот день. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Белом доме назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

«Дипломатический бойкот Игр американцами — это праздник для всего остального мира. США — это самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль», — заметил Тихонов.

По его словам, «здорово», что американских чиновников не будет на Олимпиаде. Биатлонист выразил надежду на то, что благодаря этому Игры пройдут мирно и без скандалов.

«Примеру американцев могут последовать власти других стран, включая Японию? Японцы удивляют, конечно. Япония славится талантливым народом, но в этом вопросе они сильно заблудились», — заключил Тихонов в беседе с «РИА Новости».

Президент США Джо Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Китае, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года, проходившие в Москве.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценили негативно.

США неоднократно обвиняли Китай в нарушении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Так, в февраля 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей района. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

Однако Китай отвергал подобные обвинения со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла 4 декабря 2019-го, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы в вопросе Синьцзяна, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития Китая.

Уйгуры — тюркоязычный народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Пекин заявляет, что у этого народа сильны сепаратистские движения и религиозный экстремизм.