В Кремле оценили возможный дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

В Кремле негативно оценивают возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что российский лидер получил приглашение Китая посетить страну по случаю открытия Олимпийских игр.

«После того как все детали будут согласованы, мы сделаем объявление о такой поездке», — добавил представитель Кремля.

О планах США объявить дипломатический бойкот грядущих Игр 16 ноября сообщила газета The Washington Post. Согласно данным издания, президент США Джо Байден, а также все члены американского правительства откажутся посещать Олимпиаду в официальном качестве. Как отмечают источники, данное решение должно стать ответом американского руководства на приписываемые КНР нарушения прав и свобод человека.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 19 ноября заявил, что власти страны проанализируют свою позицию по возможному дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады.

В августе президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков рассказал, что россияне на Олимпийских играх – 2022 выступят под флагом ОКР и музыкой Чайковского вместо гимна. При этом форма олимпийцев для Игр-2022 находится на финальной стадии согласования.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.