Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании загорелась легендарная киностудия Pinewood
Мир
Посольство РФ в США назвало недружественными акции против КСОРС
Экономика
АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»
Мир
ЕС запланировал массовые аресты в связи с нелегальной перевозкой мигрантов
Армия
Археологи РФ посетили древнеримский город Ресафа в Сирии
Мир
Депутат рады рассказал о «плевке в лицо немцам» украинского посла
Мир
Лагерь беженцев у границы с Польшей опустел
Общество
В регионах освободилось до половины ковидных коек
Общество
Турбизнес предложил способ возвращать туристам до 100% стоимости поездки
Мир
Десять человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Канаде

Япония прокомментировала вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Японии проанализирует свою позицию по возможному дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады, которая пройдет в Китае в 2022 году. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида на встрече с журналистами.

Положение вне Игр: США допустили бойкот Олимпиады в Китае
Важнейшие мировые спортивные состязания не раз становились ареной, на которой страны мерились размером своих идеологических амбиций

«У каждой страны есть своя позиция и свои мысли [на этот счет]. Япония со своей позиции обдумает [этот вопрос]», — передает слова главы японского кабмина агентство Kyodo.

Газета The Washington Post 16 ноября сообщила, что администрация Соединенных Штатов планирует объявить о дипломатическом бойкоте грядущих зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине. Согласно данным издания, президент США Джо Байден, а также все члены американского правительства откажутся посещать Олимпиаду в официальном качестве. Как отмечают источники, данное решение должно стать ответом американского руководства на приписываемые КНР нарушения прав и свобод человека.

Источники добавили, что теперь, когда виртуальный саммит Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина завершен, у администрации США стало на одну причину меньше откладывать объявление дипломатического бойкота. Газета уточняет, что администрация демократа проинформирует союзников о своих дальнейших планах, но предоставит им возможность самим принимать решение о том, следовать ли примеру США или отправлять делегацию представителей в Пекин.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021