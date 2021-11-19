Япония прокомментировала вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Руководство Японии проанализирует свою позицию по возможному дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады, которая пройдет в Китае в 2022 году. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида на встрече с журналистами.

«У каждой страны есть своя позиция и свои мысли [на этот счет]. Япония со своей позиции обдумает [этот вопрос]», — передает слова главы японского кабмина агентство Kyodo.

Газета The Washington Post 16 ноября сообщила, что администрация Соединенных Штатов планирует объявить о дипломатическом бойкоте грядущих зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине. Согласно данным издания, президент США Джо Байден, а также все члены американского правительства откажутся посещать Олимпиаду в официальном качестве. Как отмечают источники, данное решение должно стать ответом американского руководства на приписываемые КНР нарушения прав и свобод человека.

Источники добавили, что теперь, когда виртуальный саммит Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина завершен, у администрации США стало на одну причину меньше откладывать объявление дипломатического бойкота. Газета уточняет, что администрация демократа проинформирует союзников о своих дальнейших планах, но предоставит им возможность самим принимать решение о том, следовать ли примеру США или отправлять делегацию представителей в Пекин.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.