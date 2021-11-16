Стало известно о намерении США объявить дипломатический бойкот зимних ОИ в Пекине

В самое ближайшее время администрация Соединенных Штатов планирует объявить о дипломатическом бойкоте грядущих зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине. Об этом со ссылкой на информированные о планах Белого дома источники 16 ноября сообщает The Washington Post.

Согласно данным газеты, президент США Джо Байден, а также все члены американского правительства откажутся посещать Олимпиаду в официальном качестве. Как отмечают источники, данное решение должно стать ответом американского руководства на приписываемые Китаю нарушения прав и свобод человека.

В то же время собеседники издания подчеркнули, что на участии в Играх спортсменов из Штатов принятое решение никак не отразится.

18 мая спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Озвученная причина — нарушения прав человека в КНР.

В ответ на это МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх..

7 июня сообщалось, что республиканцы Майкл Маккол и Майк Галлахер, а также демократы Грегори Микс и Том Малиновски внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место.

18 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что постоянные призывы политиков из США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине — это болезнь.

Позднее, 28 октября, стало известно, что группа сенаторов США предложила внести в ежегодный законопроект об оборонной политике поправку, предусматривающую дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине – 2022. По предположению авторов инициативы, такой бойкот «нанесет ущерб Коммунистической партии Китая», не наказав при этом американских спортсменов.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более чем 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Также известно, что в ходе Игр будет разыграют 109 комплектов наград.