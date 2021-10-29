Прямой эфир
Мир
Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине
Туризм
В пятизвездочных отелях Египта возник дефицит мест из-за наплыва туристов из РФ
Мир
Авиакомпании США попросили Госдеп обеспечить право на пролеты над РФ
Общество
Гинцбург назвал частоту применения назальной вакцины от COVID-19
Общество
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
Мир
СК РФ поможет Белоруссии в расследовании геноцида в годы ВОВ
Наука
На Солнце зафиксировали вспышку максимального класса Х
Мир
В США предложили внести в оборонный бюджет бойкот Олимпиады в Пекине
Мир
Верховная рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве Украины
Общество
Бастрыкин поручил повторно доложить о деле калининградских врачей

В США предложили внести в оборонный бюджет бойкот Олимпиады в Пекине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа сенаторов США в четверг, 28 октября, предложила внести поправку в ежегодный законопроект об оборонной политике, предусматривающий дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине — 2022.

Положение вне Игр: США допустили бойкот Олимпиады в Китае
Важнейшие мировые спортивные состязания не раз становились ареной, на которой страны мерились размером своих идеологических амбиций

Как пишет Reuters, инициатива исходит от сенаторов как Демократической, так и Республиканской партий и предполагает запрет госсекретарю США тратить средства федерального бюджета на «поддержку или облегчение присутствия» американских госслужащих на Играх. Причем не будет ограничено финансирование участия спортсменов, деятельности национального олимпийского и паралимпийского комитета, его сотрудников и подрядчиков.

Предполагается, что такой бойкот «нанесет ущерб Коммунистической партии Китая», но не накажет американских спортсменов.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала 18 мая к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Озвученная причина — нарушения прав человека в Китае.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что постоянные призывы политиков из США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине — это болезнь.

Ранее, 7 июня, стало известно, что республиканцы Майкл Маккол и Майк Галлахер, а также демократы Грегори Микс и Том Малиновски внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021