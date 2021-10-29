В США предложили внести в оборонный бюджет бойкот Олимпиады в Пекине

Группа сенаторов США в четверг, 28 октября, предложила внести поправку в ежегодный законопроект об оборонной политике, предусматривающий дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине — 2022.

Как пишет Reuters, инициатива исходит от сенаторов как Демократической, так и Республиканской партий и предполагает запрет госсекретарю США тратить средства федерального бюджета на «поддержку или облегчение присутствия» американских госслужащих на Играх. Причем не будет ограничено финансирование участия спортсменов, деятельности национального олимпийского и паралимпийского комитета, его сотрудников и подрядчиков.

Предполагается, что такой бойкот «нанесет ущерб Коммунистической партии Китая», но не накажет американских спортсменов.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала 18 мая к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Озвученная причина — нарушения прав человека в Китае.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить использовать Олимпиаду в своих политических играх.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что постоянные призывы политиков из США бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине — это болезнь.

Ранее, 7 июня, стало известно, что республиканцы Майкл Маккол и Майк Галлахер, а также демократы Грегори Микс и Том Малиновски внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место.