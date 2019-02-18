В сети нашли результаты слежки Китая за 2,6 млн уйгуров

Эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс, работающий в некоммерческой организации GDI Foundation, обнаружил в интернете китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Как пишет The Financial Times, база в режиме реального времени наполнялась фотографиями, информацией об именах, идентификационных номерах, домашних адресах, работодателях и конкретном местоположении жителей региона.

По словам Геверса, для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц. За одни сутки фиксировались почти 6,7 млн GPS-координат, отмечает «Газета.ру».

База принадлежит китайской компании SenseNets, которая сотрудничает в властями КНР. Например, на сайте организации упоминается, что SenseNets помогала полиции в провинции Гуандун выдвинуть обвинения против участников политических протестов.

О преследовании этнических уйгуров в Китае заявил комитет ООН по искоренению расовой дискриминации. По данным экспертов организации, власти КНР организовали для уйгуров, которые являются приверженцами суннитского течения ислама, «перевоспитательные лагеря». Согласно статистике ООН, в 2018 году в подобных лагерях находились от 800 тыс. до 2 млн человек.