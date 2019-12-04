МИД КНР пригрозил притормозить торговые переговоры с США из-за закона о Синьцзяне

Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) сможет приостановить процесс продвижения китайско-американских торговых переговоров. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

«Вы считаете, что, если США примут меры, подрывающие наши интересы, мы будем сидеть сложа руки? Думаю, в ответ должна последовать расплата. Хотелось бы добавить, что это не пройдет бесследно для отношений Китая и США», — приводит агентство ее слова.

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По словам Чуньин, китайские власти обладают всеми необходимыми рычагами для принятия эффективных мер в отношении Вашингтона. Она также отметила, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы в вопросе Синьцзяна, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития Китая.

По данным агентства, днем ранее палата представителей подписала законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по «Глобальному акту Магнитского» в отношении китайских властей из-за ситуации в СУАР. Инициативу поддержали 407 конгрессменов, против выступил лишь один республиканец. Документ направлен президенту США Дональду Трампу, который может наложить на него вето.

3 декабря главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь заявил в своем Twitter, что власти Китая намерены ввести визовые ограничения в отношении американских чиновников и конгрессменов из-за позиции США в Синьцзян-Уйгурском вопросе.

27 ноября госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в грубых нарушениях прав человека и репрессиях в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского района. Он призвал Пекин освободить всех задержанных представителей этого народа, подчеркнув, что документы свидетельствуют о том, что репрессии в отношении нацменьшинств продолжаются уже долгое время.

24 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал секретные документы правительства Китая, раскрывающие то, как функционируют лагеря массовых задержаний в КНР. Также в них изложена стратегия китайского правительства по отправлению в спецлагеря этнических меньшинств еще до совершения ими преступления, а также по пересмотру их языка.

В февраля 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. В режиме реального времени она наполнялась фотографиями, информацией об именах, идентификационных номерах, домашних адресах, работодателях и конкретном местоположении жителей региона. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

О преследовании этнических уйгуров в Китае в 2018 году заявил комитет ООН по искоренению расовой дискриминации. По данным экспертов организации, власти КНР организовали для уйгуров, которые являются приверженцами суннитского течения ислама, «перевоспитательные лагеря». Согласно статистике ООН, в 2018 году в подобных лагерях находились от 800 тыс. до 2 млн человек.

Уйгуры — тюркоязычный народ, населяющий северо-западный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Пекин заявляет, что у этого народа сильны сепаратистские движения и религиозный экстремизм.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины. Достичь консенсуса по торговому соглашению стороны смогли только 15 октября 2019 года.

31 октября Трамп сообщил, что американская сторона работает над выбором места для заключения первой фазы торговой сделки с Китаем в связи с отменой саммита АТЭС в Чили из-за общественных беспорядков.