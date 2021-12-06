Американский политолог назвал бессмысленным бойкот США Олимпиады-2022

Американский политолог Брюс Маркс считает, что решение США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине вряд ли серьезно скажется на процессе соревнований.

«Я думаю, это бессмысленная вещь — заявлять, что американские политики не приедут на Олимпиаду. Вероятно, Китай даже подумает, что это хорошая идея: им не придется принимать этих политиков. Решение не отправлять наших политиков на Игры вряд ли реально на что-то повлияет», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, Олимпиада — это «про спортсменов, про людей, а не про страны». Потому никому особо нет дела, приедут ли американские официальные лица в Пекин, заключил Маркс.

Эксперт в своем мнении полагается на личный опыт: он работал в Москве, когда США бойкотировали Олимпиаду в 1980 году. Он считает огромной ошибкой втягивать спорт в политику.

«Спорт дает возможность спортсменам путешествовать в разные страны, узнавать других людей, дает возможность людям по всему миру становиться ближе друг к другу. Мы не должны препятствовать этому», — заключил американский политолог.

Администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр в Пекине ранее в этот день. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Белом доме назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В свою очередь, четырехкратный олимпийский чемпион биатлонист Александр Тихонов заявил, что решение правительства Соединенных Штатов объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине пойдет на пользу другим странам. Биатлонист выразил надежду на то, что благодаря этому Игры пройдут мирно и без скандалов.