Система координации: о чем договорились лидеры России и Китая

Тесная координация действий России и Китая на мировой арене и совместный подход к решению проблем — весомый фактор стабильности в международных отношениях. Об этом Владимир Путин заявил 15 декабря во время встречи в видеоформате с председателем КНР Си Цзиньпином . Президент РФ подтвердил свое намерение встретиться с китайским лидером уже лично — в следующем году на зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине. В этот же день глава государства принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции, где высказал свое неудовлетворительное отношение к исполнению нацпроекта по туризму, указал на проблемы в первичном звене здравоохранения и призвал правительство успеть до конца года утвердить оставшиеся отраслевые стратегии цифровой трансформации .

Координация на двоих

Рабочий график Владимира Путина 15 декабря начался со встречи в онлайн-формате с председателем КНР Си Цзиньпином. Приветствуя лидера Китая, президент РФ назвал его «дорогим другом», а отношения двух стран — образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Особое внимание в выступлении было уделено укреплению торгово-экономических связей.

«В январе–ноябре этого года товарооборот увеличился на 31%, до $123 млрд. Таким образом, мы уже побили рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд» , — отметил глава российского государства.

Владимир Путин напомнил и о совместной борьбе двух стран с распространением коронавируса. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что тесная координация действий РФ и КНР на мировой арене и совместный подход к решению проблем «стали весомым фактором стабильности в международных отношениях» . Президент РФ также подтвердил свое намерение приехать на открытие зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в начале 2022 года.

Система координации_1 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

«Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать» , — выразил уверенность российский лидер.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что мир вступил в период «турбулентности и больших перемен». При этом китайско-российские отношения демонстрируют «крепкую жизнеспособность» , подчеркнул председатель КНР. Напомнил он и об общей позиции двух стран по защите собственного суверенитета, международной справедливости и равенства.

Как позже сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры также обсудили необходимость создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем . Причем система должна быть такой, чтобы на нее не смогли влиять третьи страны. Кроме того, Ушаков рассказал и о том, что главы государств выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах . Такое тесное сотрудничество стабилизирует политическую ситуацию в мире, отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Система координации_2 Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

После распада СССР некоторые страны пытались построить однополярный мир, навязывая всем государствам свои правила и стандарты поведения. Сотрудничество России и Китая позволило изменить эту ситуацию, отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

— Растущий политический и экономический вес Китая создает серьезный противовес американской политической линии на мировой арене . Китай выступает за многоцентричный мир, чтобы диктата одной страны не было. Общий подход двух стран помогает как минимум приостановить те разрушительные процессы в международных отношениях, которые были всё это время по вине Вашингтона, — рассказал парламентарий.

По мнению политолога Александра Ведрусова, Москва и Пекин, даже находясь в разных весовых категориях экономически, стали естественными и надежными союзниками в противостоянии США.

— Сообща легче отбиваться от постоянных недружественных и даже агрессивных действий Вашингтона. Америка уже пережила яд своей глобальной исключительности, но продолжает действовать в архаичной логике однополярного мира. И каждый новый российско-китайский саммит только подтверждает долговременный горизонт и стратегический характер взаимоотношений между странами , — подытожил эксперт.

Национальные приоритеты

Также в этот день Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам . Несмотря на эпидобстановку, реализация нацпроектов не прекращалась, отметил президент. Не всё, по его мнению, было гладко, есть недоработки. Однако удалось достичь определенных результатов — например, выполнен годовой план по дорожной сети, а расселение из аварийного жилья идет с опережением.

Глава государства призвал и дальше с максимальной отдачей работать над реализацией документов и анализировать проблемные вопросы. При этом риски срыва нацпроектов из-за роста цен необходимо свести до минимума, добавил президент. В целом все документы направлены прежде всего на улучшение условий жизни россиян и борьбу с бедностью. Для повышения доходов граждан важны и адресная поддержка, и помощь семьям, подчеркнул глава государства.

«На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Задача ближайших лет — выстроить здесь целостную линейку поддержки семей , где растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — заявил Владимир Путин.

Система координации_3 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Работа в этом направлении уже идет. Очередь в ясли по стране сократилась вдвое, а в 31 регионе этот вопрос решен полностью, сообщил президент. Но всё же ситуация далека от идеала. В некоторых регионах очередь сохраняется — в ней около 73,5 тыс. детей. Что же касается помощи ребятам постарше, то за три года в эксплуатацию ввели 271 школу на 177 тыс. мест. До конца 2024-го планируется построить еще 1,3 тыс. Также в ближайшие пять лет будет проходить большая программа капитального ремонта и технического обновления действующих школ, в которую войдут 7,3 тыс. зданий.

Помимо помощи детям власти не забывают и про поддержку старшего поколения. На совещании Владимир Путин поручил главе Минтруда Антону Котякову исправить ситуацию со снижением числа пожилых россиян, а также инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания .

Большое значение, особенно в пандемию, играет система здравоохранения. Ей президент уделил особое внимание. Объемы медицинской помощи в селах увеличились в два раза, сообщил Владимир Путин. Это произошло и из-за обновления инфраструктуры — с 2018 года в эксплуатацию ввели 1750 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Однако, несмотря на успехи, при оказании медпомощи есть проблемы. Например, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, работа специалистов осложняется из-за отсутствия дорог и их качества. Маршрутов общественного транспорта нет в 44% сел, и смертность там выше . Модернизация системы здравоохранения продолжается, но из-за роста цен зампред правительства попросила обеспечить опережающее финансирование этой сферы.

«Я бы попросил еще раз и вас, Михаил Владимирович, тоже взять под контроль, посмотреть на расстановку приоритетов . Какие-то вещи, может быть, можно немножко вправо передвинуть, а вот вопросы, связанные со здравоохранением, с первичным звеном, где-то подвинуть влево, так, чтобы нам не уходить за 2025 год», — обратился к премьер-министру Владимир Путин.

Между тем президент назвал достаточно скромной оценку гражданами ситуации в первичном звене здравоохранения. Поэтому он поручил правительству до конца 2021 года утвердить оставшиеся отраслевые стратегии цифровой трансформации (кабмин утвердил пока лишь пять из 12), в том числе ту, которая касается поликлиник и фельдшерских пунктов.

Система координации_4 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Не всё было просто за прошедший год в сфере строительства. Однако, как сообщил на заседании вице-премьер Марат Хуснуллин, исполнение бюджета по дорожному и жилищному нацпроектам, а также по комплексному плану развития инфраструктуры по итогам года будет на уровне 99%. Тем не менее еще требуется отработать контроль за ценами на строительные материалы, считает президент.

«Механизмы должны быть постоянные здесь, не просто профилактические беседы. Механизм контроля нужно создать, прямой диалог нужен» , — отреагировал Владимир Путин.

На повестке заседания оказалась и зеленая политика. Владимир Путин напомнил, что перед властями РФ стоит задача до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. «Уже закрыты 60 таких объектов, до конца года будут ликвидированы еще шесть. Также на сегодняшний день закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов. До конца текущего года нужно будет ликвидировать еще 12», — сказал президент.

Уделил президент внимание и нацпроекту по туризму. Владимир Путин удивился тому, что выделенные деньги пошли не на реальную работу и строительство объектов, а в уставной капитал корпорации «Туризм.рф».

«У меня есть вопрос по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Может быть, я ошибаюсь, тогда прошу внести соответствующие коррективы. Если нет, то прошу рассказать, что будет делаться в ближайшее время. У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставной капитал корпорации «Туризм.рф». А основные работы выполнены только на 51%» , — возмутился Владимир Путин.

Контроль за реализацией нацпроектов позволяет оценить развитие страны, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. Пандемия, по мнению политика, осложнила их исполнение, но в целом больших проблем не было. Ключевым моментом, который предстоит усовершенствовать, остается оперативная связь федерального центра с регионами. Именно командная работа позволяет качественно исполнять программные документы.

15 декабря президент поговорил по телефону и с 13-летней Татьяной Троценко из Ставропольского края, которая побывала на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре. 5 декабря на Международном форуме добровольцев глава государства присоединился к всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил мечту 13-летней Тани, которая проходит лечение в Санкт-Петербурге. Президент поздравил девочку с наступающим праздником и предложил Тане и ее родителям приехать в Москву, чтобы посетить уже ледовое шоу «Лебединое озеро».