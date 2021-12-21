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В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев во вторник, 21 декабря, анонсировал вынесение готового указа о цифровых паспортах на рассмотрение администрации президента России Владимира Путина на текущей неделе.

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По его словам, в данный момент сняты все разногласия по проекту указа.

«Сняли все разногласия. <…> Все урегулировали», — приводит слова Шадаева «РИА Новости».

18 октября глава Минцифры сообщал, что электронные паспорта появятся в трех регионах России уже до конца 2022 года. Он подчеркнул, что электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.

При этом в августе Шадаев назвал необязательной замену бумажного паспорта смарт-картой. По его словам, перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне.

19 марта в проекте указа президента РФ Владимира Путина сообщалось, что москвичи смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 года.

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