Животный страх: как перестать есть в праздники

В новогоднюю ночь у россиян начинается многодневный застольный марафон. Специалисты предупреждают, что даже небольшое переедание в праздники может запустить механизм постепенного набора веса и в итоге привести к изменению комплекции. Почему — в материале «Известий».

Почему в праздники хочется есть

Доктор медицины, психиатр Грег Сазима выделяет три вида голода, связанные с телом, головой и сердцем.

«Телесный» голод — это то, что считается голодом в общепринятом понимании. Он возникает, когда организм долго не получает пищу, и исчезает после насыщения.

«Сердечный» голод — тот, что связан с эмоциональными переживаниями и попыткой заглушить тревогу и печаль удовольствием, полученным от поедания любимых блюд. Такой тип пищевого поведения специалисты называют компульсивным перееданием — это психологическая зависимость от еды. Подобное расстройство чревато проблемами со щитовидной железой, развитием диабета и других заболеваний, поэтому требует серьезного лечения.

Животный страх Фото: Unspalash/The BlackRabbit

«Головной» голод возникает как реакция мозга на внешние раздражители, например на запах еды или начало какого-то привычного ритуала, к которому относятся и праздничные застолья. Это так называемое импульсивное переедание. Оно не опасно для здоровья, достаточно легко корректируется и не требует лечения, однако и здесь есть один коварный момент. Когда хочется, например, доесть оставшийся кусок пиццы, который жалко выбросить, или попробовать появившееся на столе новое блюдо, когда уже насытился, но вроде бы еще есть место, желудок постепенно растягивается, не подавая никаких сигналов опасности. Всё это может обернуться набором лишних килограммов, которые останутся с человеком надолго. Привычка каждый раз немного продлевать удовольствие без ощутимого ущерба для физического состояния может привести к ежегодному увеличению веса на несколько килограммов.

Диетолог Лаура Бишоп-Симо из Медицинского центра Векснера подтверждает, что набранные за праздники килограммы могут задержаться надолго.

— Хоть и кажется, что это немного, большинство людей теряют только часть или совсем не теряют того, что они приобрели во время праздников, — говорит она. — Сначала это кажется пустяком, но со временем эта небольшая прибавка в весе становится значительной.

Исследования показывают, что особенно это касается тех, кто уже имеет лишние килограммы.

Как вести себя за столом

Однако перед праздниками точно не стоит давать себе установку ничего не есть во время торжества. Доцент кафедры психологии из Калифорнийского университета Домингес-Хиллз Кейли Карбин отмечает, что ограничения и диеты никогда не приводят ни к чему хорошему — организм начинает требовать того, в чем ему отказывают, а при получении доступа к запрещенным продуктам начинает запасаться и на всякий случай требует еще и еще.

Один из лучших способов оптимизировать получаемый во время застолий объем еды — позволять себе время от времени съедать по небольшой порции нескольких любимых блюд , вместо того чтобы налегать на одно, которое кажется наименее опасным и калорийным.

Животный страх Фото: Unspalash/Ibrahim Boran

Еще одна из возможных стратегий, позволяющая избежать переедания, — поесть перед праздничным ужином. Таким образом, организм не будет голодать в ожидании трапезы и не начнет требовать всего подряд , чтобы заглушить голод и запастись на будущее. Кроме того, чувство сытости позволит слышать свой организм и лучше понимать, чего ему на самом деле хочется и хочется ли вообще.

Также Карбин рекомендует за праздничным столом сосредоточиться не на поглощении пищи, а на общении с окружающими. Еда должна быть лишь дополнением к беседе, есть надо медленно, это позволит вовремя уловить момент наступления сытости.

Как перестать объедаться

Небольшая прогулка на свежем воздухе между приемами пищи — не просто отдых и перерыв в работе для забитого деликатесами желудка. Кейли Карбин рассказывает об эксперименте, который она проводила в своей лаборатории, чтобы выяснить, как работает мозг, как принимаются решения относительно пищевого поведения. Опыт показал, что после физических упражнений люди меньше уделяют внимание высококалорийной и нездоровой пище. Двигательная активность влияет на когнитивные способности, мозг начинает работать лучше, в том числе и в отношении принятия решений о питании.

— Самое замечательное то, что для этого не надо бежать марафон, — говорит психолог. — Даже 20-минутной прогулки будет достаточно.

Животный страх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще один способ контролировать себя в праздники — регулярное взвешивание. Хотя чаще всего специалисты этого делать не рекомендуют, исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Obesity, посвященное изучению ожирения, говорит об обратном. Ученые пришли к выводу, что ежедневное взвешивание позволяет предотвратить набор лишнего веса в праздники.

Как справиться с чувством вины

Чувство вины и расстройство из-за временной невоздержанности в еде ничем не помогут, необходимо принять то, что в праздники люди переедают, говорит Кейли Карбин.

— Вместо того чтобы думать о съеденном, сосредоточьтесь на эмоциях и радости, которую вы получили от встречи с близкими и совместной трапезы.

Животный страх Фото: Unspalash/Sebastian Coman Photography

Тем более что сбросить набранное за праздники при желании будет достаточно легко буквально за одну постпраздничную неделю. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Физиология и поведение», в среднем с середины ноября до середины января взрослые люди набирают всего лишь от 0,5 до 1,5 лишнего килограмма.