Вкусно и полезно: как есть и не набрать вес во время новогодних праздников
Врачи рассказали, как правильно составить меню на новогоднюю ночь и провести январские праздники без вреда для здоровья и фигуры. По их словам, лучше убрать со стола нарезки и добавить больше овощей и фруктов. Колбасы можно заменить на запеченное мясо и холодец — они хорошо усваиваются организмом. Чем заменить привычную еду, чтобы было вкусно и полезно, — в материале «Известий».
«Меньше еды, больше веселья»
Врачи рассказали, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья и фигуры. Для этого достаточно сократить число вредных продуктов, пить больше воды и больше двигаться — устраивать прогулки на свежем воздухе, кататься на коньках и лыжах.
Кроме того, очень важно продумать меню на новогоднюю ночь — в это время легче всего съесть лишнего и «заработать» пару лишних килограммов или обострение панкреатита и гастрита.
— 31 декабря не ломайте свой привычный режим питания. Лучше собраться за праздничным богато накрытым столом на ужин всей семьей, проводить старый год, а уже ночью оставить на столе только легкие закуски, — советует диетолог и кардиолог Асият Хачирова. — Уйдите от шаблонов и не заставляйте стол майонезными салатами. Тот же оливье или селедку под шубой можно сделать значительно легче для переваривания, если заправить смесью натурального йогурта, горчицы, растительного масла и лимонного сока.
Кроме того, врач советует добавить в рацион белокочанную и цветную капусту, брокколи, морковь, редис и свеклу. Чем больше на столе овощей — тем больше шанс избежать переедания.
— Приготовьте легкие, но сытные блюда — например, запеченную курицу, индейку или рыбу с овощами, — говорит Асият Хачирова. — И постарайтесь избежать ночью углеводов — круп, макарон, картофеля. Это важная и нужная часть рациона, но ночью они могут лечь «камнем» в вашем желудке. Сладкое тоже лучше оставить на утро и весь день 1 января.
По мнению врача, главное правило новогодней ночи простое — «меньше еды, больше веселья» Танцы, конкурсы, гуляния на свежем воздухе помогут не только интересно провести Новый год, но и сохранить фигуру.
Праздничное меню
Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова тоже советует пересмотреть «традиционное» новогоднее меню, убрав со стола все, что «можно убрать без сожалений».
— Еда это самый простой и доступный способ получить удовольствие. Он же самый предсказуемый по последствиям, — говорит врач. — Потому уберите со стола все лишнее. Например, нарезку — не надо думать, что сидящие за столом мечтают о колбасе, те времена давно прошли. А вот холодец лучше оставить — это хорошо усвояемое блюдо.
Одна из главных ошибок празднующих, по ее словам, состоит в том, что люди голодают весь день с мыслью, что «оторвутся ночью», — от такого поведения страдает поджелудочная железа. Устанавливая жесткие запреты в отношении каких-то продуктов, люди преувеличивают их значимость и с самого начала закладывают в процесс механизм срыва.
— В гостях вы, дома или в ресторане — не набрасывайтесь на все сразу. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек, вы никуда не спешите. Первые импульсы от еды поступают в мозг через 15-20 минут, постарайтесь за это время не смести половину стола. Перед едой лучше выпить воды комнатной температуры, она снизит аппетит, — советует собеседница «Известий».
Что касается алкоголя на праздничном столе — врач рекомендует оставить сухое или полусухое вино, человеку достаточно 2-3 бокалов. Избыток спиртного провоцирует похмелье и аппетит — есть слишком много так же вредно, как и не закусывать вовсе.
После праздника
Для того, чтобы не набрать вес во время праздников, важно стараться правильно питаться и в другие дни. Так, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров Поликлиника.ру, кандидат медицинских наук Елена Ткач советует исключить привычные перекусы и ограничить простые углеводы (например, сахар, кондитерские изделия, мучное) и жирную калорийную пищу.
— Следует отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам (птице, яйцам, молочным продуктам с низким процентом жира). Также не стоит «кусочничать» во время готовки, — говорит она. — Кроме того, необходимо выпивать не менее 1,5 литров воды в день.
По словам врача, самым «тяжелым» для печени и поджелудочной железы считается сочетание алкоголя и жирной рафинированной пищи. Поэтому стоит ограничить алкоголь и из напитков лучше отдать предпочтение виноградной группе (вино, коньяк, игристое вино). Для поддержания водного баланса в организме на порцию алкоголя нужно выпивать стакан воды.
— Важно постараться исключить из рациона копчености, соленья и острые закуски. А привычную колбасу можно заменить на мясо или птицу, — отмечает Елена Ткач
Помимо прочего, врач рекомендует обращать внимание на состав еды — например, выбирать консервы без добавления сахара и отказаться от сладких газированных напитков и соков. Для праздничного настроения можно наливать в бокалы воду или морс.
На следующий день после застолья рекомендуется обычное здоровое питание, не нужно устраивать разгрузочные дни, говорит собеседница «Известий». Во время долгих выходных лучше не сидеть дома, опустошая холодильник, — лучше выбраться на прогулку со всей семьей и устроить активный отдых на свежем воздухе.