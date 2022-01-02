Вкусно и полезно: как есть и не набрать вес во время новогодних праздников

Врачи рассказали, как правильно составить меню на новогоднюю ночь и провести январские праздники без вреда для здоровья и фигуры. По их словам, лучше убрать со стола нарезки и добавить больше овощей и фруктов. Колбасы можно заменить на запеченное мясо и холодец — они хорошо усваиваются организмом . Чем заменить привычную еду, чтобы было вкусно и полезно, — в материале «Известий».

«Меньше еды, больше веселья»

Врачи рассказали, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья и фигуры. Для этого достаточно сократить число вредных продуктов, пить больше воды и больше двигаться — устраивать прогулки на свежем воздухе, кататься на коньках и лыжах.

Кроме того, очень важно продумать меню на новогоднюю ночь — в это время легче всего съесть лишнего и «заработать» пару лишних килограммов или обострение панкреатита и гастрита.

— 31 декабря не ломайте свой привычный режим питания. Лучше собраться за праздничным богато накрытым столом на ужин всей семьей, проводить старый год, а уже ночью оставить на столе только легкие закуски , — советует диетолог и кардиолог Асият Хачирова. — Уйдите от шаблонов и не заставляйте стол майонезными салатами. Тот же оливье или селедку под шубой можно сделать значительно легче для переваривания, если заправить смесью натурального йогурта, горчицы, растительного масла и лимонного сока.

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

Кроме того, врач советует добавить в рацион белокочанную и цветную капусту, брокколи, морковь, редис и свеклу. Чем больше на столе овощей — тем больше шанс избежать переедания.

— Приготовьте легкие, но сытные блюда — например, запеченную курицу, индейку или рыбу с овощами, — говорит Асият Хачирова. — И постарайтесь избежать ночью углеводов — круп, макарон, картофеля. Это важная и нужная часть рациона, но ночью они могут лечь «камнем» в вашем желудке. Сладкое тоже лучше оставить на утро и весь день 1 января.

По мнению врача, главное правило новогодней ночи простое — «меньше еды, больше веселья» Танцы, конкурсы, гуляния на свежем воздухе помогут не только интересно провести Новый год, но и сохранить фигуру.

Праздничное меню

Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова тоже советует пересмотреть «традиционное» новогоднее меню, убрав со стола все, что «можно убрать без сожалений».

— Еда это самый простой и доступный способ получить удовольствие. Он же самый предсказуемый по последствиям, — говорит врач. — Потому уберите со стола все лишнее. Например, нарезку — не надо думать, что сидящие за столом мечтают о колбасе, те времена давно прошли. А вот холодец лучше оставить — это хорошо усвояемое блюдо.

Одна из главных ошибок празднующих, по ее словам, состоит в том, что люди голодают весь день с мыслью, что «оторвутся ночью», — от такого поведения страдает поджелудочная железа. Устанавливая жесткие запреты в отношении каких-то продуктов, люди преувеличивают их значимость и с самого начала закладывают в процесс механизм срыва.

Вкусно и полезно Фото: Global Look Press/Peter Kneffel

— В гостях вы, дома или в ресторане — не набрасывайтесь на все сразу. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек, вы никуда не спешите. Первые импульсы от еды поступают в мозг через 15-20 минут, постарайтесь за это время не смести половину стола. Перед едой лучше выпить воды комнатной температуры, она снизит аппетит , — советует собеседница «Известий».

Что касается алкоголя на праздничном столе — врач рекомендует оставить сухое или полусухое вино, человеку достаточно 2-3 бокалов. Избыток спиртного провоцирует похмелье и аппетит — есть слишком много так же вредно, как и не закусывать вовсе.

После праздника

Для того, чтобы не набрать вес во время праздников, важно стараться правильно питаться и в другие дни. Так, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров Поликлиника.ру, кандидат медицинских наук Елена Ткач советует исключить привычные перекусы и ограничить простые углеводы (например, сахар, кондитерские изделия, мучное) и жирную калорийную пищу.

— Следует отдавать предпочтение легкоусвояемым белковым продуктам (птице, яйцам, молочным продуктам с низким процентом жира). Также не стоит «кусочничать» во время готовки, — говорит она. — Кроме того, необходимо выпивать не менее 1,5 литров воды в день.

По словам врача, самым «тяжелым» для печени и поджелудочной железы считается сочетание алкоголя и жирной рафинированной пищи. Поэтому стоит ограничить алкоголь и из напитков лучше отдать предпочтение виноградной группе (вино, коньяк, игристое вино). Для поддержания водного баланса в организме на порцию алкоголя нужно выпивать стакан воды.

Вкусно и полезно Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

— Важно постараться исключить из рациона копчености, соленья и острые закуски. А привычную колбасу можно заменить на мясо или птицу, — отмечает Елена Ткач

Помимо прочего, врач рекомендует обращать внимание на состав еды — например, выбирать консервы без добавления сахара и отказаться от сладких газированных напитков и соков. Для праздничного настроения можно наливать в бокалы воду или морс.