Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

Россияне рассказали, какие дела собираются успеть сделать до Нового года. Об этом 28 декабря «Газете.ру» сообщили в компании SuperJob после проведенного соцопроса.

Результаты исследования показали, что каждый седьмой житель России (14%) хочет до Нового года успеть купить подарки родным и близким. Еще 6% опрошенных до конца года планируют прибраться дома, а 5% хотят нарядить елку к празднику.

«Каждый двадцатый (5%) россиянин надеется успеть до января доделать ремонт. Также 5% мечтают просто отдохнуть», — отметили в SuperJob.

По 4% опрошенных собираются провести время с семьей, сходить к врачу и подготовиться к празднованию Нового года. Отдать долги и сбросить вес хотят по 1% респондентов.

По словам авторов опроса, в числе прочих важных дел, перечисленных россиянами, такие так: бросить курить, выздороветь, закончить обучение, получить водительское удостоверение, сдать экзамены, подстричься, дочитать книгу, довязать свитер и другие.

Отмечается, что успел сделать всё запланированное до наступления нового года и готов к празднику только каждый шестой респондент (17%).

27 декабря большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года до 25 тыс. рублей. Согласно результатам исследований финансового маркетплейса «Юником 24» и онлайн-платформы Webbankir, готовность потратить на празднование Нового года 25–30 тыс. рублей выразили 15% граждан, еще столько же заявили о вероятности потратить свыше 30 тыс. рублей.

Большинство респондентов признались, что собираются сократить траты, еще 15% россиян выразили надежду на премии по итогам года. Также 5% опрошенных планируют занять деньги у знакомых.