Россияне назвали сумму затрат на празднование Нового года

Большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года до 25 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследований финансового маркетплейса «Юником 24» и онлайн-платформы Webbankir.

«Большинство россиян собираются потратить на празднование Нового года порядка 20 тысяч рублей: 20% — до 20 тысяч рублей, 50% — 20-25 тысяч рублей», — рассказали «РИА Новости» в компании.

Готовность потратить на празднование Нового года 25-30 тысяч рублей выразили 15% граждан, еще столько же заявили о вероятности потратить свыше 30 тысяч рублей.

Вместе с тем исследование Webbankir показало, что 42,7% граждан планируют потратить на новогодние праздники до 10% от своего месячного бюджета. До 25% бюджета готовы выделить 31,4% респондентов. Еще 12,4% участников опроса выразили готовность потратить до 35% дохода. При этом каждый девятый россиянин (11%) допускает траты на Новый год до 50% месячного бюджета. Более половины суммы ежемесячного дохода планируют потратить 2,5% граждан.

Кроме того, как выяснили аналитики, порядка 70% респондентов отметили, что им не хватает средств для покрытия всех праздничных расходов. При этом лишь каждый девятый опрошенный заявил о намерении оформить займы и кредиты для покрытия трат на новогодние праздники.

Большинство респондентов признались, что собираются сократить траты, еще 15% россиян выразили надежду на премии по итогам года. Также 5% опрошенных планируют занять деньги у знакомых.

24 декабря «Известия» ознакомились с результатами опроса московского отделения «Опоры России» и выяснили, что первое место среди подарков на Новый год деловым партнерам и родственникам заняли сертификаты магазинов. Большая часть сертификатов — это возможность получения услуг в медицинских центрах Москвы. Также популярны сертификаты на парфюмерию и ювелирные изделия, добавили аналитики.