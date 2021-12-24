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Сертификаты магазинов стали лидерами среди подарков на Новый год

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Первое место среди подарков на Новый год деловым партнерам и родственникам заняли сертификаты магазинов. Об этом свидетельствуют данные исследования московского отделения «Опоры России», которое провело опрос среди предпринимателей.

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«Первое место в новогоднем топе заняли подарочные сертификаты. Им отдали предпочтение 18% опрошенных», — говорится в исследовании, результаты которого поступили «Известиям» в пятницу, 24 декабря.

Большая часть сертификатов — это возможность получения услуг в медицинских центрах Москвы. Также популярны сертификаты на парфюмерию и ювелирные изделия, добавили аналитики.

Среди подарков есть и сертификаты на издание собственной книги.

«В числе новогодних заказов подобного рода: муж подарил жене сборник ее стихов; семья подарила бабушке книгу о ее жизни; рабочий коллектив вручил руководителю книгу о его предприятии», — рассказала главный редактор издательства «Человек слова» Любовь Бросалина.

На втором месте среди подарков — облигации перспективных российских компаний, а также страховые полисы — им отдали предпочтение 12% респондентов.

По данным исследования, еще 7% опрошенных предпринимателей дарят часть бизнеса своим детям или франшизу. Бизнесмены отмечали, что выбор проводится среди ниш, которые будут востребованы в среднесрочной перспективе. В частности, это бизнес, направленный на повышение качества жизни: здоровое питание, медицинские услуги, БАДы.

«Мы чувствуем растущий интерес потенциальных франчайзи. Только за 2021 год число медицинских офисов нашей сети увеличилось более чем вдвое. В декабре мы открыли сотый офис», — рассказал операционный директор сети медицинских офисов LabQuest Сергей Амбросов.

Остальные ответы распределились между традиционными новогодними подарками: марочным алкоголем, элитными флористическими композициями, новогодними сувенирами, рассказали аналитики.

18 декабря опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, каких подарков стоит избегать и какого бюджета лучше придерживаться, делая новогодние сюрпризы не только близким, но и бизнес-партнерам, а также коллегам по работе. Так, лучше не дарить фирменные кружки, ручки, блокноты и даже елочные игрушки, поскольку такие предметы концентрируют внимание на компании-дарителе, а не получателе. Тему пандемии лучше обходить стороной и не дарить брендированные маски, перчатки, антисептики.

Экологичность — один из мини-трендов, в рамках которого можно вручить многоразовую бутылку для воды или набор бокалов со стеклянными соломинками — подобные подарки продемонстрируют вашу заботу о минимизации отходов.

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