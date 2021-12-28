Восполнение солнца: чем грозит дефицит витамина D

Врачи направляют сдать анализ на определение уровня витамина D при самых разных недомоганиях. Альтернатива солнечным лучам в виде добавок кажется неизбежной в российских условиях, когда получить норму естественным путем попросту невозможно. Чем еще можно заменить солнечные ванны, почему нельзя самостоятельно высчитать дозировку и чем чревато отклонение от нормы в ту или другую сторону, читайте в материале «Известий».

Почему все говорят о витамине D

Витамин D для россиян — больная тема. Его особенность в том, что он производится в человеческом организме в результате попадания на кожу солнечных лучей, которых жители большинства регионов России осенью и зимой недополучают . Нет солнечного света — ниже уровень витамина D, что повышает шанс возникновения ряда заболеваний.

Автор цитаты Витамин D — гормоноподобное вещество. Оно, в частности, участвует в процессе деления клеток, регулирует усвоение кальция и фосфатов, влияет на противовоспалительные процессы и отвечает за производство дофамина и серотонина.

В 2020 – 2021 годах дефицит витамина D наблюдался более чем у 55% россиян . Среди женщин он чаще всего выявлялся у несовершеннолетних — более 65% пациентов, попавших в выборку медицинской сети «Инвитро». У аудитории в возрасте 18–45 лет и 45–65 лет показатель немногим лучше: примерно в 56% случаев витамин D был ниже уровня нормы. У мужчин чаще всего (62,1%) дефицит фиксировался в возрастной категории 18–45 лет, на втором месте (60,4%) — подростки, пациенты от 45 лет и старше — в районе 55–59%.

Восполнение солнца Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Анализы на уровень витамина D делают чаще (спрос на них вырос на 60%), чаще обнаруживают дефицит, отсюда и популярность добавок. По результатам опроса ВЦИОМа, витамин D — самый востребованный среди россиян, его принимают 24% опрошенных (следом в тройке витаминные комплексы и витамин C).

Не исключено, что на его популярность повлияли не подтвердившиеся заявления ученых о том, что люди с дефицитом витамина D тяжелее болеют коронавирусом, а те, кто регулярно употребляет добавки, наоборот. Эту взаимосвязь еще в прошлом году опровергла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а журнал Lancet удалил научную статью о благоприятном течении ковида при высоком уровне полезного вещества.

Вместе с тем в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова Минздрава России отмечали, что дефицит витамина D наблюдался у 71,3% людей с коронавирусом, у 36,3% из них значительный дефицит.

Как выявить дефицит витамина D

В России рекомендуемая суточная дозировка витамина для взрослых составляет 600–800 МЕ (международных единиц), для тех, кто старше 50 лет побольше, — 800–1000 МЕ.

Восполнение солнца Фото: Global Look Press/imago stock&people/Jochen Tack

Автор цитаты В рекомендациях министерства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения и социальных служб США по здоровому питанию на 2020–2025 годы предлагается давать добавки витамина D даже младенцам вскоре после рождения.

Признаком дефицита витамина могут быть, например, мышечно-скелетные боли, отмечает академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Американские фармацевты выделяют в числе возможных сигналов о дефиците аритмию, апатию, слезливость, высокое давление, усталость, вздутие живота, раздраженный кишечник, красный плоский лишай, перхоть и многие другие.

Однако ставить себе диагноз и назначать прием витаминов не стоит: специалисты советуют сдать анализ и узнать уровень содержания в сыворотке крови.

Как восполнить недостаток витамина D

Самый очевидный способ — солнечные ванны. Чтобы получать необходимую дозу, нужно проводить под лучами порядка 30 – 40 минут, желательно до полудня . Витамин D не накапливается, поэтому делать это нужно каждый день. Способ очевидный, но потенциально проблематичный для реализации в России.

По словам главврача московского подразделения «Инвитро» Сергея Хомякова, витаминодефицит не свойственен тем людям, которые поддерживают необходимый уровень физической нагрузки и здорово питаются. Поэтому первый шаг — перейти на здоровый образ жизни, в первую очередь сбалансировать питание.

Лучший источник витамина D — мясо , говорит доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков. В наибольшей концентрации он содержится в говядине. По словам эндокринолога Татьяны Бочаровой, справиться с недостатком полезного вещества помогут также куриные яйца (а точнее, желтки) и некоторые виды рыбы — лосось, тунец, треска и сардины. Кроме того, можно найти молочные продукты, обогащенные витамином D c помощью ультрафиолета.

Автор цитаты — Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около 1 кг трески, — подчеркивает эндокринолог.

На том же заостряет внимание член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко. Она подчеркивает, что в еде попросту мало витамина D. Обогащение им ряда продуктов помогло бы решить проблему, если бы государство подтолкнуло к этому производителей.

Зачем следить за уровнем витамина D

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, он защищает мозг от возрастных изменений, способствует исправной работе сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также помогает в профилактике остеопороза.

Исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что недостаток витамина D сказывается на росте числа сердечно-сосудистых заболеваний, а также косвенно связан с повышением давления. Кроме того, исследования выявили, что длительный прием витамина D снижает риск развития ревматоидного артрита и аутоиммунных заболеваний.

Восполнение солнца Фото: ТАСС/dpa/Christian Thiele

— Дефицит гормона провоцирует когнитивные нарушения, влияет на работу мозга и увеличивает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний, — отмечает врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Проще говоря, из-за нехватки витамина D мозг стареет быстрее, из-за чего возрастает угроза склероза, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона .

Почему нельзя самому выбирать дозировку

Переизбыток витамина D тоже возможен, и он не сулит ничего хорошего . Например, испытание специалистов из Университета Калгари (Канада) с участием более 300 человек продемонстрировало, что прием вещества в больших дозах в течение трех лет привел у женщин к снижению минеральной плотности тканей.

Избыточное употребление добавок с витамином D может проявляться в виде таких симптомов, как тошнота, рвота, повышенная возбудимость, нарушение сна и раздражительность , отмечает кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.