Эндокринолог перечислила продукты для восполнения дефицита витамина D

Недостаток витамина D в осенне-зимний период помогут восполнить не только таблетки и витаминные комплексы, но и специальные продукты в рационе: жирная рыба — лосось, тунец, треска, сардины, и яичный желток, напомнила эндокринолог Татьяна Бочарова в беседе с «РИА Новости» 16 ноября.

«Сегодня выпускаются молоко, йогурты, соки, обогащенные витамином D, — производители облучают их ультрафиолетом. Однако покрыть потребность организма в витамине только за счет пищи невозможно. Если поставить такую цель — придется каждый день съедать около одного килограмма трески», — напомнила специалист.

Эндокринолог добавила, что в средней полосе России с мая по сентябрь важно принимать солнечные ванны. Также Бочарова рассказала о российских рекомендациях по суточной дозировке витамина D: для взрослых этот показатель составляет 600-800 МЕ (международных единиц). Для людей старше 50 лет — 800-1000 МЕ.

В начале ноября диетолог, врач-эндокринолог Михаил Гинзбург рассказал, как получать витамин D в случае его непереносимости в таблетках. Этот микроэлемент, по его словам, можно получать из определенных продуктов питания, а также с помощью других препаратов и различных косметологических процедур.

В октябре врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, как недостаток витамина D в организме вызывает серьезные заболевания мозга. Из-за дефицита полезного микроэлемента ускоряются процессы старения мозга, повышаются риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.