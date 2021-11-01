Диетолог перечислил альтернативные источники витамина D

В случае непереносимости витамина D в таблетках этот микроэлемент можно получать из определенных продуктов питания, а также с помощью других препаратов и различных косметологических процедур. Об этом 1 ноября изданию «Вечерняя Москва» рассказал диетолог, врач-эндокринолог Михаил Гинзбург.

По его словам, как таковых альтернатив витаминному комплексу нет, поскольку этот микроэлемент уникален.

«Витамин D является важным микроэлементом, который помогает организму справляться с опасными вирусами и предотвращает старение кожи. Также этот гормон влияет на эндокринную систему организма, половые функции и иммунитет. Его можно извлечь как из таблеток, так и из природных источников», — отметил эксперт.

Гинзбург подчеркнул, что аллергических реакций на витамин D не бывает, поскольку этот гормон вырабатывается самим организмом.

«Другой момент: не всем приятно получать этот микроэлемент из масляных растворов. Например, из рыбьего жира. Но получить жизненно важный элемент можно и иным способом. Например, посещая солярий или принимая солнечные ванны. Подобные способы содействуют выработке витамина в коже. Однако и упомянутые варианты не всем подойдут, поскольку инсоляция в солярии может быть канцерогенной для кожи и вызывать рак», — сказал диетолог.

Он уточнил, что ультрафиолет вызывает эффект фотостарения кожи, а люди, которые от природы смуглы, не будут получать в достаточном количестве «солнечный гормон». Следовательно, отметил врач, не каждый одобрит этот способ извлечения микроэлемента.

«Решить проблему можно с помощью систематического употребления печени трески, жирных сортов рыбы, яичного желтка и молока повышенной жирности», — посоветовал Гинзбург.

Из медикаментозных альтернатив, по его словам, есть водорастворимые формы витамина D.

«К таким относится «Колекальциферол», который продается в жидком варианте. Его пропивать как обычные капли. Не составит труда найти в аптеке специальные спреи с витамином D. Содержимое баллончика наносится под язык — и дневная доза полезного элемента пополнена», — пояснил эксперт.

Диетолог добавил, что приема витаминного комплекса будет недостаточно, чтобы убедиться в пользе продукта: необходимо время от времени сдавать анализ на уровень витамина в крови.

Ранее в тот же день врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева рассказала «Известиям» о том, какие осенние продукты полезны для организма. Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак. Традиционно летне-осенними овощами считаются также помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, болгарский перец, тыква. Богата осень и разнообразными фруктами: яблоками, грушами, сливами, нектаринами, мандаринами, фейхоа, авокадо.

До этого, 29 октября, немецкий врач Томас Фрилинг сообщил, что для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров. По словам специалиста, при употреблении сахара в желудке могут размножаться вредные виды бактерий. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия, отметил он.