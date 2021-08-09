Диетолог назвал лучший источник витамина D

Мясо является лучшим источником витамина D. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

«Многие думают, что витамины мы получаем исключительно из овощей. На самом деле мясо содержит все те витамины, которые нам необходимы», — заявил Ковальков, отметив, что в говядине содержится витамин D в большой концентрации.

Специалист отметил, что витамины содержатся в мясе в форме, которая легко усваивается организмом.

По словам Ковалькова, именно мясо, а не овощи, является одним из основных источников витаминов, а также железа и других важных микроэлементов.

«Я очень уважаю вегетарианцев, но, что касается правильного питания, то надо иногда есть мясо», — сообщил врач на своем Youtube-канале.

19 июля врач-педиатр Марина Мамаева сообщила, что витамин D не накапливается в организме и расходуется очень быстро, поэтому организму необходим его новый приток. При этом находиться под открытым солнцем не рекомендуется в определенное время — после 12 часов дня, а в некоторых регионах после 10 утра, поскольку помимо пользы солнечные лучи могут нанести и вред организму.

27 июня завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал о признаках дефицита витамина D. Так, один из вероятных признаков — мышечно-скелетные боли.