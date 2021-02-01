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Названы необычные симптомы дефицита витамина D

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Фармацевт из США Сьюзи Коэн назвала необычные признаки дефицита витамина D в организме. Об этом она рассказала на своем сайте.

Так, по словам специалиста, симптомами могут быть аритмия сердца, апатия, слезливость, высокое кровяное давление, усталость, вздутие живота, раздраженный кишечник, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость в теле, снижение когнитивных функций, обострение аутоиммунных заболеваний, невропатия, макулодистрофия, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

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Коэн призвала пациентов подробно рассказывать врачу о своих симптомах при обращении за медицинской помощью.

«Многим врачам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. <…> Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнить его, прежде чем прописывать таблетки и уколы», — пояснила фармацевт.

Помимо этого, Коэн отнесла к признакам дефицита витамина D частые кожные высыпания, высокий уровень сахара в крови, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.

Также из-за снижения иммунитета человек может часто болеть, а из-за хрупких костей рискует сломать руку или ногу, отмечает телеканал «360».

Эксперт посоветовала принимать витаминные комплексы, назначенные врачом, а также включить в рацион больше продуктов, содержащих витамин D: например, жирную рыбу, яичный желток, грибы, коровье молоко, апельсиновый сок.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в ноябре 2020 года ирландские ученые выяснили, что прием витамина D существенно снижает риски заразиться коронавирусом и развития тяжелой формы COVID-19. В этой связи эксперты призвали правительство внести витамин D в перечень предупреждающих инфицирование средств.

Между тем, как рассказала «Известиям» член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко 10 ноября 2020 года, полностью компенсировать дефицит витамина D питанием не получится. Диетолог пояснила, что из еды этот витамин поступает в неактивной форме.

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