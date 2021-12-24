Диетолог назвал способ восполнить дефицит витамина D зимой

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как зимой восполнить дефицит витамина D в организме.

По словам специалиста в беседе с ИА Nation News в пятницу, 24 декабря, витамин D является многофакторным гормоном, который вырабатывается под действием солнечного света. Между тем нередко людям не хватает этого витамина, особенно в зимнее время.

В связи с этим следует употреблять продукты, богатые витамином D, например рыбий жир или печень трески, хотя их, по словам Гинзбурга, мало кто ест.

В то же время жирная морская рыба типа скумбрии — более популярный продукт. Есть ее следует три-четыре раза в неделю, отметил врач.

Диетолог добавил, что частью этой группы продуктов также является рыбья икра, пишет RT.

Специалист напомнил, что витамин D не только защищает от остеопороза, но и является прекрасной защитой головного мозга от возрастных изменений, помогает сердечно-сосудистой системе, являясь профилактикой инфарктов и инсультов, защищает иммунную систему.

Ранее 24 декабря диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Специалист разъяснила, что жирорастворимые витамины D, E и A обладают антиоксидантным действием, самым мощным из них является витамин E. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых.

Аплетаева посоветовала придерживаться сбалансированного питания и отказаться от трансжиров, потому что они вредят здоровью и красоте.