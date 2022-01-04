Чувство вина: бывают ли люди, не страдающие похмельем

Похмельный синдром — обидный итог веселого праздника. За бодрое утро в нашем организме отвечают белки-ферменты, которые в разной комбинации дают разный похмельный сценарий. В одном случае человек почти сразу жалеет, что выпил лишнего, в другом — не чувствует опьянения даже после десятой рюмки текилы. При этом некоторые заверяют, что никогда не мучались от похмелья. Однако по наблюдению врачей, такие хвастуны в принципе не любят выпить. Подробности — в материале «Известий».

Почему возникает похмельный синдром

Чтобы понять причины утреннего недомогания, нужно разобраться в реакциях, которые вызывает алкоголь внутри человека. Когда спиртное всасывается и попадает в кровь, организм воспринимает алкоголь как яд и старается его «утилизировать». Для этого вырабатывается два фермента — алкоголь-дегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегид-дегидрогеназа (АЦДГ).

Сначала за дело берется АДГ, она расщепляет молекулу спирта. Результатом такой реакции является превращение этанола (классического спирта) в ацетальдегид. Это очень сильный яд, и, по оценкам исследователей, он в 10–30 раз токсичнее самого алкоголя. При появлении ацетальдегида к работе приступает второй фермент — АЦДГ. Чем быстрее ему удастся справится с опасным соединением, тем меньше пострадает выпивающий. Накопление в организме ацетальдегида вместе с его расщепленной формой, ацетатом, и вызывает львиную долю симптомов похмелья, в частности потливость, покраснение кожи, тошноту, рвоту.

Выработка токсичного вещества имеет и другие неприятные последствия, предупреждает врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев.

— Ацетальдегид нарушает кислотно-щелочной баланс в крови, в связи с чем появляется запах кислятины изо рта. К слову, очень многих губит то, что наутро они начинают пить рассол из маринованных огурцов, тем самым усугубляя свое состояние. Кроме того, нарушается водно-электролитный баланс — алкоголем выводятся калий, магний, кальций. Соответственно, если человек длительно злоупотребляет алкоголем, может возникнуть нарушение ритма сердца, поскольку орган работает за счет калий-натриевого насоса. Это может привести к внезапной остановке сердца, — рассказал специалист.

Дополнительно на ухудшение состояния могут повлиять конгенеры — вещества, отвечающие за вкус и аромат алкогольных напитков.

— Считается, что более темные напитки переносятся сложнее за счет содержащихся в них отдушек, — добавил врач.

Что влияет на тяжесть похмелья

Индивидуальные различия в устойчивости к похмелью зависят от наследственности. Для каждого из двух ферментов (АДГ и АЦДГ) описаны вариации генов. Оба могут быть активными или пассивными, в итоге получаются четыре комбинации поведения.

«Люди с более активной АДГ быстро конвертируют спирт в ацетальдегид, что уменьшает опьянение и эйфорию, но увеличивает токсичное действие ацетальдегида. А если у бедняги еще и малоактивная АЦДГ, которая медленно удаляет токсичное соединение, то принятие алкоголя превращается в отравляющий кошмар», — поясняет специалист Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максим Филипенко.

Описанный сценарий характерен для среднестатистического жителя Юго-Восточной Азии. В то же время люди, имеющие активную АДГ и пассивную АЦДГ, больше защищены от беспросветного пьянства — ни эйфории, ни сладостного дурмана они испытать не успевают. Только страдание и раскаяние.

У европейцев в основном встречается обратный вариант — медленный метаболизм этанола (дольше циркуляция в крови) и быстрый метаболизмом ацетальдегида (меньше степень отравления). Вероятность спиться у таких людей значительно больше.

Помимо этого, предрасположенность к развитию алкозависимости (не самого алкоголизма) также способна передаться по наследству.

— Так получилось, что я лечил от зависимости три поколения семьи: дедушку, отца и сына, — поделился Алексей Казанцев. — Причем никто из них друг с другом особо не общался. Могу отметить, что отчетливо проявлялся факт деградации. Если дед был партийный чиновник, затем стал коммерсантом, отец тоже был коммерсантом (то есть они чередовали алкоголизм с длительными периодами трезвости, когда занимались работой), то на внуке, природа, как говорится, отдохнула. Тот ходил собирал цветмет.

Бывают ли люди, не испытывающие похмелья

Согласно статистике, от 20 до 30% людей утверждают, что не чувствуют мучений после употребления алкоголя. Однако часто подобная аналитика бывает неточна.

Наибольшая часть данных о похмелье поступает из опросов, в которых участники сами сообщали о своих симптомах. Мало того, исследователи не всегда учитывают обстоятельства употребления алкоголя: в течение какого периода потреблялись напитки? Принимал ли респондент до этого пищу?

Согласно опросу 2020 года, процент людей, утверждающих, что они невосприимчивы к похмелью, уменьшается, когда концентрация алкоголя в их крови увеличивается. Это говорит о том, что респонденты, устойчивые к похмелью, просто не любят пить.

— Попадаются люди, которые действительно заявляют о своей толерантности к спиртному, — рассказывает Алексей Казанцев. — Однако если отслеживать состояние таких пациентов, замечаешь симптомы постинтоксикационного синдрома. Как минимум это сухость во рту, слабость, озноб, потливость, сниженный фон настроения. Получается самообман. Точно так же есть зависимые, которые уверяют, что не пьют целый месяц. Спрашиваешь: а что ж ты делаешь? Отвечают: «Один день пью, а месяц похмеляюсь».

Помимо физических симптомов, похмельный синдром выдает пошатанное эмоциональное состояние.

— Перебравший индивидуум на следующий день может испытывать чувство вины, раскаяние, тревогу, неосознанный страх, — перечислил нарколог. — Ведь как говорят: когда человек пьет, палач он сам; с похмелья палач — жена.

В такие моменты главное не ухудшить состояние и правильно заглушать похмелье. Как отмечалось выше, не все народные средства бывают хороши. Например, апельсиновый сок допускается только в том случае, если у пациента нет проблем с желудком.