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Это на Новый год: морская трава поможет похудеть и спасет от похмелья

Ученые создали напиток, обогащенный витаминами группы В, магнием, фосфором, калием и другими полезными микроэлементами
Фото: Depositphotos
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Это на Новый год: морская трава поможет похудеть и спасет от похмелья
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2019-12-04 14:41:47
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В преддверии новогодних праздников дальневосточные ученые получили ряд патентов на производство витаминного напитка из молочной сыворотки, сока и морской травы зостеры, которая растет в море как сорняк. Особенность этого продукта в том, что в нем содержится морской пектин — зостерин, прекрасный натуральный адсорбент, который выводит из организма токсины, в том числе молекулы спирта. Связывая токсины и продукты распада алкоголя, этот пектин помогает организму избавиться от них естественным путем. Кроме того, напиток позволяет вывести тяжелые металлы и радионуклиды, а также похудеть. Правда, продукт подойдет не каждому, отмечают ученые.

Морской сорняк

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Сотрудники Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали богатый витаминами и минералами напиток на основе молочной сыворотки, пектина из морской травы зостеры (взморника) и фруктового сока. Напитком можно утолить не только жажду, но и голод, а также восполнить силы организма после занятий спортом или болезни. Ученые предлагают выпускать продукт в трех вариантах: со вкусом абрикоса, персика или ананаса.

В напиток добавили морской пектин — зостерин, который добывают из травы зостеры. Благодаря ему продукт получил более насыщенную, густую структуру, в нем образуются гелеобразные включения, наподобие тех, что содержатся в популярном напитке из алоэ вера. Кроме того, зостерин — это прекрасный натуральный адсорбент (материал, поглощающий вещества только своей поверхностью. — «Известия»). Как рассказала «Известиям» профессор Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева, он выводит из организма тяжелые металлы, радионуклиды и т.д.

морская трава
Многолетнее морское травянистое растение зостера (взморник морской)

Многолетнее морское травянистое растение зостера (взморник морской)

Фото: Depositphotos

Если говорить о предстоящих новогодних праздниках, то адсорбирующие свойства напитка, несомненно, могут помочь справиться и с последствиями алкогольной интоксикации, — отметила разработчик продукта.

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Связывая токсины и продукты распада алкоголя, этот пектин помогает организму избавляться от них естественным путем.

Сыворотка хорошего самочувствия

Напиток может также помочь похудеть и укрепить организм. Этому поспособствует молочная сыворотка — жидкость, которая остается после свертывания и процеживания молока на производстве. По сравнению с белками из цельного коровьего молока, белки из молочной сыворотки гораздо легче усваиваются и больше похожи на ферменты человеческого материнского молока, поэтому их применяют для изготовления продуктов детского питания. Благодаря высокому содержанию витаминов группы В напитки на основе молочной сыворотки помогают в целом укрепить организм.

В состав сыворотки входят и минералы: магний, кальций, фосфор, калий. Присутствуют также регулирующий белковый и жировой баланс биотин, важнейший строительный материал для мозга холин и никотиновая кислота. Если заменить таким богатым питательными веществами напитком обычные перекусы, то можно с легкостью избавиться от нескольких лишних килограммов.

морская трава
Это на Новый год: морская трава поможет похудеть и спасет от похмелья
Фото: Depositphotos

— Молочная сыворотка — очень ценный продукт, она богата биологически полноценными белками и минералами, которые легко усваиваются человеческим организмом, — рассказала Оксана Табакаева. — В ней содержится полезный молочный сахар — лактоза, которая также полностью усваивается. Важно, что сыворотка не содержит жиров. Однако есть проблема. Вкусовые качества чистой сыворотки оставляют желать лучшего, поэтому пить ее люди не хотят. Наша идея была в том, чтобы на ее основе сделать вкусный и полезный напиток с приятной текстурой и высокими потребительскими свойствами. Мы дополнительно усилили полезность напитка, включив в его состав морской пектин, что делает продукт уникальным.

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По словам ученого, стоимость нового напитка при его массовом производстве будет невысока. Продукт имеет достаточно продолжительный срок годности. Разлитый в герметичную асептическую упаковку, он может сохранять свои полезные свойства более месяца. Дома напиток может храниться в обычном холодильнике.

Представленная в нем комбинация естественных сорбентов, электролитов и легкодоступного белка представляет интерес, уверен заведующий кафедрой общей врачебной практики медицинского института РУДН (вуза-участника проекта «5-100») Николай Стуров.

Такое сочетание будет уместно при лечении гастритов и язвенной болезни, если напиток сохранит свои качества при согревании до 40–50 градусов, поскольку при перечисленных заболеваниях не рекомендуются к употреблению холодные жидкости. Сорбенты, витамины группы В и электролиты очень полезны при лечении похмелья. Но это будет помощью лишь в устранении его симптомов, а вред от токсического воздействия алкоголя на мозг, печень, сердце никуда не денется, — отметил ученый.

морская трава
Молочная сыворотка

Молочная сыворотка

Фото: Depositphotos

Завкафедрой «Пищевые и биотехнологии» Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Ирина Потороко считает, что разработка дальневосточных ученых действительно весьма перспективна с точки зрения биологической активности.

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— Давно подтверждена пищевая ценность сыворотки и нет сомнений в важности компонентов, входящих в ее состав. Пектиновые вещества способны повышать эффективность детоксикации систем организма, поэтому могут выступать как регуляторы нарушений при токсичном воздействии алкогольных напитков, — сообщила эксперт.

Однако не для всех людей такой напиток может быть полезен, уверен декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов.

Значительное количество людей теряет способность усваивать лактозу с возрастом, поэтому ценность смешивания пектинов с ней неочевидна, так как резко ограничивает круг потребителей напитка. Даже в преддверии праздников рекомендовать продукт для решения проблем избыточного потребления пищи и алкоголя не представляется целесообразным, учитывая достаточное количество доступных для широких масс населения различных сорбентов, производимых российской промышленностью, — считает ученый.

Ранее в 2019 году ученые из ДВФУ создали оздоравливающий напиток из медузы и цитрусов, а осенью 2018 года представили обогащенный йодом хлеб с морским гребешком.

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