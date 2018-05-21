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Лавровый лист поможет разработать болеутоляющие лекарства

Открытие российских химиков приведет к появлению новых типов лекарств
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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/J. Esch
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Ученые нашли в лавровом листе вещество, способное воздействовать на определенные болевые рецепторы человека. Его изучение поможет создать новые противовоспалительные препараты, которые будут эффективнее существующих.

Как рассказал «Известиям» заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биологии Первого МГМУ имени Сеченова Ярослав Андреев, человек воспринимает боль при помощи специальных белковых молекул. Это рецепторы, которые расположены на чувствительных нейронах. Один из типов подобных рецепторов называется ASIC3.

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— Он принимает непосредственное участие в восприятии боли при воспалении. Активация этого рецептора приводит к передаче в мозг сигнала о заболевании. До сих пор не было до конца ясно, каким образом в организме активируется этот канал, — пояснил Ярослав Андреев.

Исследователи из Сеченовского университета и Института биоорганической химии (ИБХ) РАН обнаружили, что содержащееся в листьях лавра вещество линдолдхамин способно активировать канал ASIC3. Также ученым удалось выяснить, что при воспалении в организме человека появляются родственные линдолдхамину молекулы. И значит, подавление путей их синтеза в клетках может стать новым способом борьбы с болью.

Как пояснил Ярослав Андреев, сейчас наиболее распространенные обезболивающие — аспирин, ибупрофен, диклофенак — используют другие механизмы борьбы с неприятными ощущениями при воспалительных процессах. Они воздействуют на ферменты, которые называются циклооксигеназами.

— Такие препараты не всем помогают. Но сделанное открытие дает фармацевтам дополнительные возможности для разработки эффективных лекарств, — пояснил  Андреев.

Научный сотрудник лаборатории нейрорецепторов и нейрорегуляторов ИБХ РАН Денис Осмаков подтвердил «Известиям», что полученные учеными результаты могут привести к появлению новых лекарственных препаратов.

— Наша лаборатория много лет изучает функционирование рецепторов, участвующих в восприятии и передаче болевых сигналов. Удобный инструмент для этого — химические соединения, которые усиливают или, наоборот, подавляют их активность. Растения являются богатым источником таких биологически активных веществ. И лавр благородный здесь не исключение, — рассказал ученый.

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биофизики синаптических процессов Института эволюционной физиологии и биохимии РАН Денис Тихонов рассказал «Известиям», что сейчас многим исследователям представляется интересной гипотеза, что указанные каналы чаще всего активируются пока неизвестными природными соединениями.

— Поиск и обнаружение подобных веществ — это многообещающее и перспективное направление современной фармакологии и нейрофизиологии, — отметил эксперт.

По его мнению, такие исследования могут привести к открытию новых путей регуляции нервной системы. Это существенно изменит современные представления о возможностях фармакологического воздействия на нее.

Результаты исследования опубликованы в журналах Frontiers in Molecular Neuroscience и British Journal of Pharmacology.

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