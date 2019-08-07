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Назван способ пить без похмелья

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Ученые из Великобритании провели эксперимент и выяснили, как смешение различных алкогольных напитков, а также «понижение» градуса влияют на появление похмелья.

В ходе исследования специалисты предложили добровольцам выпить алкоголь в различной последовательности, пропорции и объеме. При этом с помощью специальных приборов измерялись реакции организма, позволяющие судить о самочувствии испытуемых.

В результате выяснилось, что сочетание водки, пива или вина, а также мифы о вреде «понижения» или «повышения» градуса никак не влияют на появление похмелья, отмечает РЕН ТВ.

Качество и последовательность употребления спиртного не играют роли, так как алкоголь в любом случае смешивается в желудке.

Единственным реальным фактором, влияющим на самочувствие с утра, является количество выпитого. Ученые напомнили о простой истине — чем меньше было выпито, тем ниже вероятность похмелья.

В июле специалисты выяснили, какая доза алкоголя приводит к утрате силы воли и меняет поведение человека.

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