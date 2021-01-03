Утро вечера тяжелее: как бороться с похмельем

Череда новогодних праздников — это еще то искушение. И хотя эксперты советуют знать свою дозу горячительного и проявить умеренность, ограничиться слабоалкогольными напитками , а лучше налегать на зеленый чай, радость от нового дня после бурного застолья наверняка почувствуют не все. Как прийти в себя после обильного излияния — в материале «Известий».

Старо предание

Головная боль, сухость во рту и другие неприятные последствия — проблемы, с которыми сталкивались еще наши предки, как только начали употреблять что-то покрепче воды. Выходили из ситуации по-разному. Для легких форм похмелья, например, описывался такой способ приведения в чувства: « Нарежь луку репчатого и поднеси понюхать — сразу отрезвеет ». Более сложные последствия гуляний требовали подхода изощренней. Так упоминается, что наши предки справлялись с недугом, употребляя жирную похлебку на бараньем бульоне с добавлением соленых огурцов .

В книге канадского журналиста Шонесси Бишоп-Столла, отрывок из которой опубликовало издание The Village, говорится о попытках пропойцев Внешней Монголии исцелить похмельную хворь маринованными овечьими глазами. Табунщики Дикого Запада заваривали чай с кроличьими экскрементами, а уэльские предки автора коптили легкие поросят .

Утро вечера тяжелее2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще один способ, коим нередко пытаются поправить здоровье и наши современники, — клин клином, он же опохмел. Бишоп-Столл напоминает, что вино и другие алкогольные напитки прописывались при всех болезнях и входили в рецепты многих целебных эликсиров. Так, в «Лондонском винокуре» 1667 года предлагали приготовить тонизирующий и откровенно говоря жуткий напиток дабы вдохнуть жизнь в немощные члены: раскрошить молодой человеческий череп, подержать его на огне (пока не перестанет коптить), затем добавить спирт, красное масло и нюхательную соль.

Живительная влага

Что-что, а лечить подобное подобным, то есть похмелье новой рюмкой алкоголя, врач-нарколог Алексей Ковалев точно не советует.

« При приеме дополнительного количества алкоголя те дофаминовые бури, которые происходят в голове у человека, который накануне напился, успокаиваются, человека отпускает. Это способ действенный, но он ведет к продолжению запоя , — говорит «Известиям» врач. — На какой-то момент тебе становится легче, но в отсроченной перспективе состояние твое будет «обнять и плакать ».

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова советует в нелегкий похмельный день пить как можно больше воды.

« Вода — это универсальный детокс. Чем больше мы будем пить, тем быстрее нам станет легче. Конечно, всё зависит от количества выпитого, потому что для того, чтобы растворились и вышли из организма метаболиты этанола, нужно время , — говорит «Известиям» Елена Тихомирова. — Многие пьют минеральную воду — да, это хорошо . Те минеральные соли, которые содержатся в воде, дополнительно поддержат наш нарушенный водно-электролитный баланс. Подойдет и вода с небольшим добавлением поваренной соли, то есть классический рассол. Дело в том, что рассол имеет концентрацию соли примерно такую же, как наша плазма крови».

Утро вечера тяжелее1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Алексей Ковалев замечает, что вода в каком-то смысле лучше, чем ничего, но если есть выбор, то советует опять же рассол, квас, кумыс и другие свежие кисломолочные продукты .

« Хорошо пить морс — клюквенный, брусничный, но только если мы готовим его сами, из свежемороженых ягод , — замечает Елена Тихомирова. А вот сладкую воду диетолог категорически не рекомендует: отравленному организму синтетические добавки хорошей службы не сослужат. — Можно и соки, если у человека нет проблем с весом, зеленый чай — он обладает довольно хорошим антипохмельным эффектом».

Впрочем, если давление подскочило, уточняет Алексей Ковалев, будет не до кофе с чаем.

Подкорректировать меню

В принципе, напитками можно и ограничиться, поскольку поджелудочная железа крайне перегружена — она всю ночь переваривала выпитый алкоголь и съеденные в немилосердных количествах жиры, углеводы, белки, соль.

«Поэтому если не хочется есть, то ничего есть и не нужно. Голод — лучшее, что может быть с похмелья , — говорит врач-диетолог. — Если есть аппетит, то для восполнения потраченной энергии неплохо пойдут углеводы, но углеводы правильные. Классика жанра — банан, в котором содержится еще и много калия. Это могут быть апельсины и другие цитрусовые (углеводы и витамин С), киви. В принципе с утра можно и кашу съесть, если хочется, потому что этот продукт богат длинными углеводами ».

Елена Тихомирова напоминает, что отравленный мозг быстрее восстанавливается на углеводах. Приводит пример: при отравлении в больнице пациенту ставят капельницу с глюкозой, а не с жиром или белками.

Утро вечера тяжелее3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

« Вода, углеводы и витамин С — лучшая диета на 1 января. Если уж хочется что-то из белка, то можно творог, йогурт, омлет, то есть легкие белки , — говорит врач. — Тяжелые белки — мясо, вчерашний салат — не помогут».

Опять же часто среди блюд, которыми хорошо себя попотчевать с похмелья, звучит хаш, жирный бульон. Но тут диетологи снова просят вспомнить о замученной тяжелой пищей поджелудочной железе: бульон неплох, это набор аминокислот, но легкий.

Потянуло на сладкое? Можно и десерт. Например, печеное яблоко.

«Печеные яблоки не абсорбируют алкоголь, но съеденная накануне «шлаковая», высокоуглеводная еда дает ощущение тяжести, а в печеном яблоке содержится много пектинов, которые абсорбируют вредные вещества, — говорит Елена Тихомирова. Так что добавить в «похмельное меню» печеное яблоко, посыпанное сахаром или корицей, можно. От других же десертов, особенно праздничного торта, лучше отказаться . — Все десерты состоят из жиров, углеводов, а также большого количество соли. Если в десерт не добавить соли, то сладость десерта не подчеркнута. Соль, сахар и жир — это то, что задерживает воду, а нам, наоборот, нужно снять отек».

От зарядки воздержись

Как в целом провести крайне нелегкий день? Совет экспертов: хочется лежать — лежите. И это скорее рекомендация для бодро себя чувствующих родных, что так и норовят сказать: «Хватит умирать, займись делом. Пропылесось в конце концов!»

Утро вечера тяжелее4 Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Ferrari

«Любой отравленный организм должен лежать. Если хочется лежать, открывай окошко и лежи — должен быть приток свежего воздуха , — говорит Елена Тихомирова. Впрочем, если есть силы, можно и прогуляться в соседнем парке — только на пользу. — Здесь кто как себя чувствует. Категорически исключен в эти дни спорт. У нас есть такие маньяки: «Я сейчас пойду в зал и всё из себя вытрясу». Точно никаких физически активных действий в этот период быть не должно. Максимум что можно — прогуляться. Спорт, бани, парилки и другой хардкор — это не тема 1 января. Мягкий «пенсионерский» отдых и теплый душ — то, что нужно».