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Легкое утро: средство от кашля, цинк и груша помогут от похмелья

«Известия» выяснили у учёных, как правильно снимать симптомы отравления алкоголем
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Легкое утро: средство от кашля, цинк и груша помогут от похмелья
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2020-12-24 15:33:47
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Для снятия неприятных симптомов похмелья лучше выпить сок из груши, чем огуречный рассол. Также восстановиться может помочь одно популярное средство от кашля. Нетипичными рецептами борьбы с похмельем с «Известиями» поделились врачи и ученые. Также специалисты отмечают, что алкогольное отравление может быть особенно опасно для людей, переболевших COVID-19. Это состояние, так же как и сама инфекция, повышает тромбообразование, что несет смертельную угрозу.

Токсичные соотношения

Названы приводящие к самому сильному похмелью алкогольные напитки

Алкогольное отравление зависит от нескольких составляющих: количества, качества и вида алкоголя, массы тела человека, блюд, которые человек потребляет с алкоголем, напомнила «Известиям» кандидат биологических наук, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета Галина Рыбакова.

Если человек предпочитает крепкие напитки, то при одном и том же количестве выпитого меньше проявлений отравления будет от тех, которые включают минимальное количество альдегидов и сивушных масел. Водка из всех 40-градусных — наиболее очищенный напиток (за что, собственно, и ценится в мире). Виски, ром, коньяк, текила, абсент и прочие — это напитки, вкус которых формируется за счет веществ, которые удалены у водки, и они же участвуют в формировании похмельных ощущений. Поэтому их чаще разбавляют при употреблении, тем самым понижая градус и долю выпитого, — отметила Галина Рыбакова.

Лёгкое утро
Лёгкое утро: средство от кашля, цинк и груша помогут от похмелья
Фото: Global Look Press/Lutz Wallroth/imagebroker
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Ученые создали напиток, обогащенный витаминами группы В, магнием, фосфором, калием и другими полезными микроэлементами

Что касается смешивания алкогольных напитков с другими: сладкие, газированные, энергетические, содержащие кофеин напитки только увеличивают вред здоровью. Они усиливают опьянение, ускоряют всасывание алкоголя, что наносит удар по сердечно-сосудистой системе. Вывод простой: запивать такие напитки нужно чистой питьевой водой, отметила специалист.

Алкогольная нагрузка

Если похмелье бывает частым и тяжелым, человеку, возможно, стоит проверить общее состояние организма.

— Говоря о снятии похмелья и лечения алкоголизма, следует обратить внимание на изучение предрасположенности к зависимости, состояния организма человека, его ферментов, наличия жалоб и заболеваний, — сказал «Известиям» ассистент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН (вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Андрей Скальный.

По результатам исследований биохимических показателей крови, уровня макро- и микроэлементов специалисты могут предположить, как будет справляться организм человека с алкогольной нагрузкой, пояснил эксперт.

Лёгкое утро
Лёгкое утро: средство от кашля, цинк и груша помогут от похмелья
Фото: Global Look Press/J.M. Guyon/CandyBox
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Однако обычно для людей на первом месте — снятие симптомов похмелья прямо сейчас. Канадский врач Шоносси Бишоп-Столл употреблял алкоголь в течение 10 лет не просто в силу привычки, а с благой целью — избавить миллионы людей от мучительных страданий на утро после обильных застолий с возлияниями. Он пришел к выводу, что способом для снятия похмелья может быть разовый прием 1,5 тыс. мг специальной аминокислоты — ацетилцистеина. Это всем знакомый препарат от кашля АЦЦ. По словам врача, эта аминокислота помогает человеческому организму вырабатывать мощный антиоксидант — глутатион, который ускоряет вывод алкоголя из организма и оказывает общеукрепляющее действие.

Однако российские эксперты советуют относиться к таким экспериментам серьезно, так как у любого лекарства есть свои противопоказания. В инструкции к АЦЦ указано, что препарат нельзя пить тем, у кого есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также людям с неперносимостью фруктозы. Существуют более безопасные микроэлементы, которые позволяют улучшить плохое самочувствие, считает Андрей Скальный.

— Прежде всего стоит отметить роль цинка в утилизации алкоголя. Именно поэтому, данный микроэлемент часто применяется в препаратах, используемых для устранения симптомов похмелья и для восстановления печени при алкогольном поражении, — отметил эксперт.

Также не следует забывать про витамины группы В и витамин С, добавил он.

Природная скорая помощь

Снять постинтоксикационное состояние могут и продукты питания. Груша, сладкий лайм и кокос лучше всего справляются с активацией печеночных ферментов и оказывают мощное антиоксидантоное воздействие, выяснили специалисты кафедры пищевой инженерии и технологии Института химической технологии в Мумбаи. Ученые советуют готовить из соков этих фруктов напиток для борьбы с похмельем.

Лёгкое утро
Лёгкое утро: средство от кашля, цинк и груша помогут от похмелья
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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«Употребление этого напитка с сыром, огурцом и помидорами может еще больше облегчить симптомы похмелья», сказано в выводах статьи. Что же касается огуречного рассола, повышенное содержание натрия может привести к росту давления, что только усугубит состояние.

Не стоит забывать и об адсорбентах (составах, поглощающих токсичные вещества). Помимо классического активированного угля в аптеках можно купить и более экзотические средства. Например, экстракт травы зостерии (зостерин). Как писали «Известия», это натуральный адсорбент, который выводит из организма не только следы алкоголя, но и тяжелые металлы и радионуклиды.

COVIDное предупреждение

Избыточное употребление алкоголя сильно снижает иммунитет, и это важно учитывать в период пандемии, рассказал «Известиям» доцент, руководитель международного научного центра «Биотехнологии третьего тысячелетия» университета ИТМО Денис Бараненко.

Лёгкое утро
Лёгкое утро: средство от кашля, цинк и груша помогут от похмелья
Фото: Pixabay
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— Вместо алкоголя можно приготовить коктейли на основе минеральной воды, фруктов (апельсины, ананасы, лимоны) и сиропа, например, из фиников. Можно сделать аналоги многих алкогольных коктейлей, например, Aperol Spritz, — отметил эксперт. — Не стоит забывать, что всё больше научных данных приводят нас к выводу о безопасной дозе алкоголя в сутки в размере одной чайной ложки.

Людям, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, следует опасаться даже легкого похмелья, рассказал СМИ ранее врач-психиатр Игорь Лазарев. По его словам, СОVID-19 способствует тромбообразованию — это формирование внутри сосудов сгустков крови. Похмелье запускает аналогичный патологический процесс. В результате увеличивается вероятность отрыва тромба. Врачи считают, что это может обернуться инвалидностью или даже смертью.

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