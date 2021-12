Пища для ума: что не стоит есть на завтрак

Регулярное употребление сладких хлопьев на завтрак может ускорить процесс старения. Не принесут пользы организму и другие популярные во всем мире блюда, содержащие немалое количество сахара, в том числе блины и пончики. От какой пищи стоит отказаться в начале дня, а какие продукты, наоборот, помогут сохранить и даже улучшить здоровье — в материале «Известий».

В чем вред сладких хлопьев

Одним из худших блюд на завтрак являются сладкие хлопья. По словам диетолога Кортни Данджело, регулярное употребление этого продукта по утрам может ускорить старение и в целом подорвать здоровье любого человека. Так, готовые хлопья содержат сахар и рафинированную муку, что негативно влияет на организм.

— Добавленный сахар и рафинированные углеводы вызывают сильное воспаление, и чем больше вы их потребляете, тем выше ваши шансы на увеличение веса, хроническое воспаление и плохое здоровье кишечника — всё это может привести к более быстрому старению , — приводит слова эксперта Eat This, Not That!.

Впрочем, точно так же считают и многие другие эксперты по питанию. Например, не так давно схожее мнение выразила и австралийский диетолог Сьюзи Барелл. По ее словам, свой день точно не стоит начинать с употребления сладких хлопьев, так как из-за малого количества пищевых волокон они попросту не могут надолго насытить человека.

— А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам, — подчеркнула Барелл.

Что не стоит есть по утрам

На этом список продуктов, от которых стоит отказаться по утрам, не заканчивается. По словам американского диетолога Лауры Бурак, крайне вредной для здоровья и фигуры пищей на завтрак являются блюда с высоким содержанием сахара, например, пончики, блины и кексы. Специалист подчеркивает: потребление «пустых калорий» в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови. При этом в таком приеме пищи нет необходимых для организма белка и клетчатки, поэтому чувство насыщения проходит очень быстро.

Кроме того, не стоит есть на завтрак и жареную пищу, уверена кандидат медицинских наук и врач-диетолог Юлия Чехонина. Употребление такой еды в начале дня может привести к ожирению, что впоследствии обернется диабетом, атеросклерозом и болезнями печени, подчеркивает специалист.

— Повышенная жирность может спровоцировать обострение холецистита, панкреатита, желчно-каменной болезни. Желчный пузырь может отреагировать повышенной частотой сокращений, а при наличии камней прямой путь один — на хирургический стол.

Что касается фруктов и ягод, их диетолог советует добавлять в творог или йогурт. По ее словам, не все смогут успешно переварить фрукты натощак, из-за чего можно столкнуться с диареей.

Чем надо завтракать

Так как же надо питаться с утра, чтобы не только избежать негативных последствий для организма, но и обеспечить себе хорошее самочувствие на весь день? Для начала стоит как минимум постараться избежать нескольких распространенных ошибок. Главной ошибкой во время завтрака является недобор белков и превышение нормы углеводов, отмечает врач-диетолог Марина Макиша. Она объясняет: утром в организме человека начинаются катаболические процессы, поэтому в это время он нуждается в белке, поскольку тот помогает запустить работу организма.

Именно поэтому такие популярные по утрам блюда, как каша на воде или бутерброд с маслом, являются не лучшими вариантами завтрака, поскольку потребление этих продуктов не может восполнить недостаток белка в организме, подчеркивает врач-диетолог. Однако можно исправить ситуацию и сделать утренний прием пищи сбалансированным, просто дополнив такой завтрак яйцом, рыбой или молочными продуктами. Любители же каш могут добавить к завтраку бутерброд с сыром, при этом вес каши должен быть около 150 г, а сыра — порядка 70 г. Однако лучше отказаться от сочетания каши с маслом или орехами, так как есть риск превысить количество необходимых жиров, подчеркивает Марина Макиша.

В завтраке должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы, уверена диетолог Елена Соломатина.

— Это может быть каша с кусочком сыра, творогом, кусочком постного мяса. Либо можно чередовать — один день углеводный, каши, на следующий день белковый завтрак — омлет либо творог, — отмечает она. — Можно побаловать себя на завтрак и бутербродами, однако лучше использовать для их приготовления цельнозерновой хлеб, а также нежирное мясо или рыбу.

Для того чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами, завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными, считает и главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Например, это может быть каша из цельнозерновых, не полностью обмолоченных круп (гречневой, овсяной, пшеничной), молочные продукты пониженной жирности (творог, йогурт), нежирные сорта сыра и блюда из яиц .

— К приведенному выше ассортименту блюд следует добавить порцию овощей и фруктов. Так, творог можно приготовить со свежей зеленью или ягодами, кашу дополнить фруктами и орехами, а омлет различными овощами — сладким перцем, брокколи, шпинатом, цуккини. В меню завтрака прекрасно впишется также овощной или фруктовый салат.

Помимо поддержания здоровья, некоторые продукты также могут помочь сбросить лишний вес. Так, по мнению врачей-диетологов из США, поспособствовать этому могут овсянка, блюда из яиц, белковые коктейли и греческий йогурт, сообщает Eat This, Not That!

— Овсянка поможет дольше сохранять чувство сытости, потому что содержит медленные углеводы. Они дают энергию на долгое время, не повышают уровень сахара в крови и не вызывают чувство утомления, — отмечает диетолог Паула Доэбрич.

По словам диетолога Мишель Рикер, особое внимание в утреннем рационе также стоит уделить блюдам из яиц.

— Яйца — отличный источник белка, который поможет с балансом сахара в крови и ускорит обмен веществ. В сочетании с богатыми клетчаткой овощами яйца — прекрасный выбор для людей, желающих похудеть, — отмечает она.

Врач-диетолог Мелисса Митри советует, в свою очередь, есть на завтрак греческий йогурт. По ее словам, он является отличным источником белка. Кроме того, Митри ссылается на исследования, которые показывают, что люди, регулярно употребляющие греческий йогурт на завтрак, обычно находятся в лучшей физической форме и весят меньше тех, кто этого не делает.