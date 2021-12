Диетолог назвала самое вредное блюдо на завтрак

Одним из худших блюд на завтрак являются сладкие хлопья. Регулярное употребление этого продукта по утрам провоцирует процессы старения, предупредила диетолог Кортни Данджело.

Так, готовые хлопья содержат сахар и рафинированную муку. Этим обусловлен их неблагоприятный эффект на организм.

«Добавленный сахар и рафинированные углеводы вызывают сильное воспаление, и чем больше вы потребляете, тем выше ваши шансы на увеличение веса, хроническое воспаление и плохое здоровье кишечника — все это может привести к более быстрому старению», — приводит слова эксперта Eat This, Not That!.

Диетолог рекомендует заменить сладкие хлопья на овсяную кашу, богатую полезными веществами. Для большей пользы блюдо можно дополнить фруктами, ягодами и семенами льна.

24 декабря диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Специалист отметила, что продуктом с высокими антиоксидантными свойствами и большим содержанием витамина E является авокадо.