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Диетолог назвала самое вредное блюдо на завтрак

Диетолог Данджело: сладкие хлопья на завтрак ускоряют процессы старения
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Одним из худших блюд на завтрак являются сладкие хлопья. Регулярное употребление этого продукта по утрам провоцирует процессы старения, предупредила диетолог Кортни Данджело.

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Так, готовые хлопья содержат сахар и рафинированную муку. Этим обусловлен их неблагоприятный эффект на организм.

«Добавленный сахар и рафинированные углеводы вызывают сильное воспаление, и чем больше вы потребляете, тем выше ваши шансы на увеличение веса, хроническое воспаление и плохое здоровье кишечника — все это может привести к более быстрому старению», — приводит слова эксперта Eat This, Not That!.

Диетолог рекомендует заменить сладкие хлопья на овсяную кашу, богатую полезными веществами. Для большей пользы блюдо можно дополнить фруктами, ягодами и семенами льна.

24 декабря диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Специалист отметила, что продуктом с высокими антиоксидантными свойствами и большим содержанием витамина E является авокадо.

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