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Диетолог назвала продукты для сохранения красоты и молодости

Диетолог Аплетаева назвала продукты, которые сохраняют красоту и молодость
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Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A.

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В беседе с «Ридусом» в пятницу, 24 декабря, диетолог разъяснила, что жирорастворимые витамины D, E и A обладают антиоксидантным действием, самым мощным из них является витамин E. Он содержится во всех растительных маслах: подсолнечном, льняном, ореховых.

Специалист отметила, что продуктом с высокими антиоксидантными свойствами и большим содержанием витамина E является авокадо, отмечает телеканал «360».

В различных орехах, рыбе, семенах и морепродуктах содержится большое количество селена. Биофлавоноиды есть в ярко окрашенных ягодах, фруктах и овощах, например, в чернике, черной смородине, томатах, облепихе, шиповнике, пишет сайт kp.ru.

Аплетаева посоветовала придерживаться сбалансированного питания и отказаться от трансжиров, потому что они вредят здоровью и красоте. Трансжиры образуются в процессе термообработки жиров, в том числе при жарке на растительном или сливочном масле.

22 декабря диетолог Яна Гришина посоветовала составить меню для празднования Нового года из простых и легких блюд. По ее словам, много алкоголя и жирных блюд лучше не употреблять во время застолья, особенно если человек в основном ведет малоподвижный образ жизни. При этом, подчеркнула диетолог, если человек ведет активный образ жизни, несколько семейных вечеров за новогодним столом никак не скажутся на фигуре.

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