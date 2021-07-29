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Диетолог рассказала о секретах правильного завтрака

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Врач-диетолог Марина Макиша на своей странице в Instagram поделилась секретами правильного завтрака, а также назвала основные ошибки, которые допускают люди во время утреннего приема пищи.

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По словам специалиста, главной и самой распространенной ошибкой во время завтрака является недобор белков и превышение нормы углеводов. Макиша подчеркнула, что первый прием пищи должен быть сбалансированным, хотя многие пренебрегают этим правилом. Она разъяснила, что утром в организме человека начинаются катаболические процессы, поэтому в это время он нуждается в белке, поскольку тот помогает запустить работу организма.

Диетолог отметила, что каша на воде, а также бутерброд с маслом или ореховой пастой — это не лучшие варианты для начала дня, поскольку потребление этих продуктов не восполнят недостатки белка в организме, поскольку в составе этого завтрака преобладают жиры и углеводы. Между тем можно дополнить такой завтрак яйцом, рыбой или молочными продуктами, отмечает телеканал «360».

Те, кто предпочитает на завтрак кашу, могут дополнить это блюдо бутербродом с сыром. Вес каши должен быть около 150 г, а сыра — порядка 70 г. При этом лучше отказаться от сочетания каши с маслом или орехами, так как есть риск превысить количество необходимых жиров.

28 июля врач-диетолог Анна Белоусова предупредила об опасности употребления кофе на завтрак. По словам специалиста, кофеин способен подавлять аппетит, поэтому пить его лучше после завтрака. Кроме того, отметила диетолог, на голодный желудок не стоит пить газировку, особенно с содержанием сахара.

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