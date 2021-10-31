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Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

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Австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала продукты, с приема которых лучше не начинать новый день. Видеоматериал с рекомендациями опубликован на 7news.

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Худшим продуктом, по мнению специалиста, является пита, потому что она повышает уровень глюкозы в крови и содержит большое количество углеводов.

Также не стоит употреблять в первый прием пищи сладкие хрустящие хлопья. По словам диетолога, они не смогут насытить человека надолго, так как в них мало пищевых волокон.

«А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам», — подчеркнула Барелл.

В утренний рацион можно включить гранолу или хлопья без сахара с добавлением греческого йогурта, небольшого количества меда и ягод. Полезными будут тосты с яичницей, овощами и беконом, при этом предпочтение лучше отдать цельнозерновому хлебу.

28 октября диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты можно съесть на ночь. По ее словам, черешня, вишня, молоко и кисломолочные продукты положительно влияют на нервную систему, что позволяет человеку спокойно погрузиться в сон.

27 октября стало известно, что овощи, зелень и натуральные специи помогают укрепить иммунитет в холода.

Ранее, 22 октября, диетолог Оксана Михалева оценила пользу петрушки и укропа. По словам эксперта, зелень богата незаменимыми нутриентами, такими как биофлавоноиды, аскорбиновая кислота, бета-каротины. Они являются хорошими источниками пищевых волокон, многих витаминов и микроэлементов (магний, калий, железо).

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