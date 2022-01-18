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Голикова назвала процент случаев COVID-19 в России с «Омикроном»

Голикова: в России 40% случаев COVID-19 приходятся на «Омикрон»-штамм
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На вторник, 18 января, 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«На 18 января, то есть на сегодняшний день, в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм «Дельта» и 40% уже на штамм «Омикрон» и некоторые другие не доминирующие варианты», — сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах. При этом, по словам вице-премьера, в стране выявлены уже 1682 случая штамма «Омикрон», но их значительно больше.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня по результатам секвенирования в Российской Федерации выявлено 1682 случая вируса «Омикрон», но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию, но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и прогнозировать то, какие регионы будут охвачены этим вирусом в ближайшее время», — отметила Голикова.

Вместе с тем она уточнила, что доминирование «Омикрона» фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, по словам Голиковой, за последние полгода за пределы РФ не выезжали более 70% заболевших.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

12 января президент России Владимир Путин указал, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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