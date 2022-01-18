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Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус
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Мишустин поручил нарастить объемы тестирования на коронавирус

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Штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Об этом 18 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на COVID-19.

«Не все регионы обеспечивают установленный график тестирования на новую коронавирусную инфекцию. <…> Прошу глав регионов обратить на это внимание и обеспечить требуемый охват тестирования. Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

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Глава правительства отметил, что новый штамм стремительно распространяется по всему миру, отличается повышенной заразностью, что демонстрирует опыт других стран.

Также Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будут направлены в регионы.

«Предусмотрим выделение регионам дополнительно пяти миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно и направим на этот счет 15 млрд рублей. Прошу министерство здравоохранение и министерство финансов внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства», — добавил глава правительства.

Также в ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты.

Она добавила, что рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах. Кроме того, Голикова указала, что срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 дней до семи.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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