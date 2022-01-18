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В России сократят срок карантина по СOVID-19 до семи дней

Голикова: срок карантина по коронавирусу сокращен до семи дней
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Срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 до семи дней. Об этом 18 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — уточнила вице-премьер.

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По ее словам, наблюдение за ситуацией продолжается. Если будет нужна дальнейшая корректировка сроков карантина, то это будет сделано.

Соблюдение правил изоляции (карантина) — основной метод преодоления пандемии коронавируса, ранее заявляла Голикова. Это помогает прервать цепочку заражений среди людей, сокращает число новых случаев инфекции и снижает нагрузку на врачей.

Ранее во вторник она отметила, что 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты.

Рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

В ходе координационного совета премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По его словам, в первую очередь это касается людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

Он также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. Правительство выделят дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от инфекции, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будут направлены регионам, заключил Мишустин.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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