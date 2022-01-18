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«Заболеваемость в России пойдет на спад в начале февраля»

Вирусолог Анатолий Альтштейн — о главных загадках эпидемии COVID-19
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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«Заболеваемость в России пойдет на спад в начале февраля»
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2022-01-17 20:39:53
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Почему эпидемия развивается по синусоиде, какие загадки COVID-19 до сих пор не могут разгадать ученые и врачи, можно ли предсказать течение заболевания и последствия вакцинации у человека? На эти и другие вопросы в интервью «Известиям» ответил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

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— Анатолий Давидович, мы уже третий год живем с этим вирусом, казалось бы, должны знать о нем всё. Остались ли какие-то загадки?

— Да, их немало. Для меня его главная загадка — почему в какой-то момент кривая заболеваемости вдруг идет на спад? Почему она поднимается, понятно — это эпидемический процесс: вирус находит чувствительного хозяина и распространяется. Но почему происходит спад волны заболеваемости?

Принято объяснять это явление развитием иммунитета у переболевших, но волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных.

Могу предположить, что должен существовать некий механизм, который на определенном этапе эпидемии снижает контагиозность вируса. Например, чем быстрее размножается вирус, тем сильнее его геном повреждается нейтральными и вредными мутациями, это снижает его заразность. Заболеваемость снижается. Затем приходит новый вариант, и волна возобновляется.

Это не общепринятая точка зрения, но я не вижу иной причины для немотивированного снижения заболеваемости. Иммунологическое объяснение представляется мне неубедительным. Мы наблюдаем уже четвертую волну эпидемии, и этот пока что не очень понятный для нас механизм исправно действует. Волна, вызванная вариантом «Омикрон», тоже имеет тенденцию к спаду в странах, где она началась в ноябре-декабре.

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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— Может, работает коллективный иммунитет? Всё больше людей с антителами, вирусу не за что зацепиться.

— Как раз на днях я смотрел статистику по разным странам, и везде одно и то же — подъем-спад. Вспомните, как развивалась эпидемия в Южной Африке, где в конце ноября 2021 года выявили штамм «Омикрон». Был резкий подъем заболеваемости, ежесуточно фиксировали сотни новых случаев, а потом вдруг без видимых причин наступил спад. Скажем, страна с 20 млн населения, переболевших 50 тыс. — разве они могут создать эффект коллективного иммунитета? Но тем не менее в какой-то момент кривая заболеваемости в такой стране всё равно идет вниз. Это универсальное правило, которое действует во всех странах.

— Сейчас в России «омикронный» подъем?

— 9 января в России зафиксировали расщепление кривой заболеваемости: «Дельта» пошла вниз, «Омикрон» вверх. В Великобритании и США начинается спад «омикроновой» заболеваемости. В нашей стране сейчас повышается заболеваемость. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме. На опыте зарубежных «волн» мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при «Омикроне». Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад. Но сколько времени в целом эпидемия будет держаться на достаточно высоком уровне, мы пока не знаем.

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— Тогда зачем вакцинироваться, если вирус по собственной инициативе рано или поздно отступает?

— Потому что «подошва» синусоиды находится вовсе не на нулевой отметке — и на низком уровне большое количество людей заболевают и умирают. Вакцинироваться необходимо, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, которым предстоит перенести заболевание в тяжелой форме. Заранее никто о себе не скажет, какая форма ему грозит, мы можем говорить только о вероятности. Такие люди обязательно будут на любой стадии эпидемии.

— Принято считать, что дети болеют мало. Звучат данные, что в США, где заболеваемость дифференцируют по возрастам, коронавирусом болеют 15% детей. Но если мы посмотрим возрастную статистику, то увидим, что в США 20% населения — дети до 15 лет. Получается, низкая заболеваемость среди детей — миф?

— Дело не в том, что дети болеют мало, а в том, что они в основном болеют легко и бессимптомно. И в этом состоит угроза: инфицированные дети, чувствуя себя здоровыми, заражают друг друга и взрослых, подвергая опасности здоровье тех, кому грозит тяжелое течение. По этой причине вакцинировать детей так же важно, как и взрослых. Кроме того, у некоторых детей заболевание протекает тяжело, иногда смертельно. Но, к сожалению, далеко не все родители это понимают.

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Ревакцинация населения в Новосибирске
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Приживется ли у нас вакцинация подростков, которая должна начаться уже в этом месяце?

— Вакцинация подростков — важная часть противоэпидемических мер. Она защищает не только их самих, но и снижает распространение инфекции. Вакцина для подростков содержит уменьшенную дозу вещества, дети легче ее переносят, случаев побочных явлений очень мало. По-видимому, вакцинация подростков и детей останется надолго и станет плановой — будет включена в календарь прививок. А в дальнейшем можно перейти на интраназальную вакцинацию (когда вакцина вводится в организм через нос и не требует использования иглы — «Известия») — она мягче, дает меньше побочек.

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— Наверное, страхи перед вакцинацией уходят в прошлое? Уже сотни миллионов людей получили прививки и с ними всё в порядке.

— Что вы! К сожалению, нет. Многих останавливает страх перед побочными эффектами.

— Он не случаен — они же есть. Как и официальные основания для медотвода от прививки.

— По большому счету основания для медотвода весьма приблизительны. Допустим, если у человека в анамнезе анафилактический шок, отек Квинке, он может сделать прививку, но обязательно в медучреждении, где есть необходимые препараты, и не покидать его сразу после укола. Главное, а, может, единственное, основание для медотвода — состояние человека в этот момент. Если у него наблюдается обострение хронического заболевания или иное острое состояние, в том числе простуда — вакцинацию нужно перенести.

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Красная зона в клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Волгограде
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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— Но с побочной реакцией сталкиваются люди, которые получили прививку совершенно здоровыми. Бывают и смертельные случаи.

— Как сказал булгаковский Воланд, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. Ежедневно умирают сотни тысяч людей по самым разным причинам, в разных ситуациях. И кого-то из них, единицы, смерть настигает после вакцинации. Существует правило внимательно изучать каждый случай смерти, наступившей в течение месяца после прививки, чтобы определить причину смерти и ее связь с вакцинацией. Пока что у нас нет оснований утверждать, что такие случаи напрямую вызваны вакцинацией. Известно, что после вакцинации часто жалуются на недомогание и повышение температуры на следующий день. Но мы не можем прогнозировать побочные явления для каждого конкретного человека. Также не знаем, как повлияет на организм индивида вирус.

— С появлением штамма «Омикрон», для которого характерно легкое течение, убедить людей делать прививки станет еще сложнее?

— Повторю, и при заражении «Омикроном» есть случаи тяжелого течения и тяжелых последствий. Да, он сейчас потеснил самый пока что опасный штамм «Дельта», но она никуда не делась и по-прежнему представляет опасность.

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