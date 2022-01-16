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Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»

Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
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2022-01-16 17:12:55
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Рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних каникул может свидетельствовать об экспансии штамма «Омикрон», считают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя по официальной статистике новый вариант коронавируса выявлен всего у 808 россиян. За последние десять дней число новых случаев заражения COVID-19 в России выросло вдвое и приблизилось к отметке 30 тыс. Особенно резкий скачок сделал Санкт-Петербург, побив свой рекорд 2021 года. Одновременно растет доля болеющих бессимптомно — с 7% в конце декабря до 14% в середине января. Эксперты считают, что в такой ситуации не помешает ужесточение ограничительных мер.

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Cразу после завершения каникул показатели заболеваемости COVID-19 уверенно пошли вверх. Хотя в начале декабря цифры ежедневной динамики почти топтались на месте, а под Новый год и в праздники даже снижались. Так, 6 января оперштаб сообщил о 15 360 новых случаях заражения — это был минимум с начала 2021 года, но уже 16 января диагноз получили 29 230 жителей России.

Рекорд по числу заболевших поставила Северная столица. В Санкт-Петербурге, по данным на 16 января, появились 3958 новых больных — это региональный максимум с начала пандемии. При этом, судя по информации, размещенной на официальном сайте администрации города, уровень госпитализации остается прежним — порядка 300 человек в сутки.

Москва, напротив, 16 января показала незначительное снижение количества новых заболевших: 6480 в воскресенье после 6555 в субботу. Впрочем, в предыдущие сутки столица продемонстрировала скачок с 5712 случаев.

При этом доля заразившихся, которые переносят болезнь без симптомов, остается достаточно высокой — более 14%. Для сравнения: показатель составлял примерно 7% в конце декабря.

Агент национальной опасности
питер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Возрастание доли случаев заболевания без клинических проявлений связано с распространением штамма «Омикрон», — считает педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. — То, что довольно много людей переносят COVID-19 без симптомов, хорошо только лично для них, но не для окружающих. Заболевшие бессимптомники заражают еще больше людей, чем те, кто уходит на карантин.

При этом в послепраздничную неделю ощутимо снижалась смертность. По данным на 14 января, скончались 739 человек, 15 января — 723, 16 января COVID-19 лишил жизни 686 россиян.

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Сейчас мы наблюдаем экспоненциальный рост заболеваемости, а смертность от этих случаев мы увидим через две-четыре недели, — сказал «Известиям» эпидемиолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин. — Именно по смертности мы сможем судить о степени опасности штамма «Омикрон».

По мнению специалиста, показатель бессимптомности довольно ненадежен, поскольку даже при легком течении люди зачастую не только не обращаются к врачам, но даже не подозревают у себя наличие вируса и в результате не попадают в статистику.

— Официальные данные могут быть лишь вершиной айсберга, бессимптомных случаев может быть намного больше, — сказал Николай Дубинин. — Заболеваемость также недостаточно точный показатель. Гораздо важнее показатель смертности — его трудно скрыть, им трудно манипулировать. Эти цифры по России в последние полгода очень высокие, зашкаливали за тысячу в сутки. Сейчас показатель смертности снижается вследствие снижения заболеваемости, которое отмечалось до Нового года.

По данным исследовательского центра Джона Хопкинса, среднемировая летальность от COVID-19 составляет почти 1,7%, в России этот показатель близок к 3%.

Агент национальной опасности
сША
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. David Kirtland

«Омикрон»-обманщик

Судя по мировой клинической практике, появившийся в конце ноября 2021 года в случае заражения штаммом «Омикрон» COVID-19 чаще протекает легче, чем при инфицировании «Дельтой». Новый вариант уже доминирует в США и Западной Европе, но число смертельных исходов там падает.

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При более легком течении смертность может падать, но поскольку, судя по всему, этот штамм отличается более высокой заразностью, общая летальность будет выше, — не исключил Николай Дубинин. — Лица, переносящие болезнь без симптомов, особенно опасны для людей из групп риска, в частности, страдающих хроническими заболеваниями. В связи с этим было бы целесообразно ужесточить противоэпидемические меры.

Евгений Тимаков считает, что тяжесть вызываемой «Омикроном» инфекции может быть недооценена.

— Надо смотреть разбивку по возрастным категориям, как это делается в развитых странах, — сказал он. — И тогда мы увидим, что более легкое течение наблюдается только у молодых, а в старшем возрасте по-прежнему много тяжелых и много госпитализаций. Кроме того, прошло слишком мало времени, чтобы понять, каким будет постковидный синдром у переболевших. Но уже сейчас понятно, что «Омикрон» вызывает поражение центральной нервной системы, в том числе у детей.

По данным на вечер 16 января, в РФ подтверждены 808 случаев заражения новым штаммом в 23 регионах. Максимум в Москве — 729 человек, затем следует Подмосковье (30 человек) и Псковская область (15). В остальных 20 субъектах зарегистрировано от 1 до 4 случаев. При этом в Свердловской области новый штамм обнаружили только в воскресенье, но сразу у четырех человек.

Агент национальной опасности
тест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По мнению кандидата биологических наук, основателя и директора компании «Современные лабораторные технологии» Евгения Печковского (Новосибирск), в реальности новым вариантом коронавируса могут быть заражены гораздо больше россиян. Его центр разработал тест для выявления штамма «Омикрон», сейчас систему готовят к регистрации, сотрудники лаборатории тестируются дважды в неделю.

— Мы уже выявили восемь носителей этого штамма только в нашем коллективе, но поскольку мы не имеем полномочий ставить диагноз, эти цифры в официальную статистику не попадают, — рассказал биолог.

В официальных данных о заражениях «Омикроном» Новосибирская область пока что не присутствует.

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