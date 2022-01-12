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На большой дороге: сервисы поиска попутчиков заполонил криминал

Пользователи сталкиваются с мошенниками, убийцами и насильниками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На большой дороге: сервисы поиска попутчиков заполонил криминал
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2022-01-11 19:28:46
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Сервисы поиска попутчика для путешествия на автомобиле стали популярным решением транспортного вопроса в регионах. Оборотная сторона экономии — потенциальная опасность, которую таит в себе встреча с незнакомцем. Пользователи райдшеринга сталкиваются с мошенниками, ворами, насильниками и даже убийцами. Подробности и советы по безопасности — в материале «Известий».

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Громкие истории

Случаев мошенничества и более тяжких преступлений, связанных с использованием сервисов райдшеринга, становится в России всё больше. Так, стала жертвой преступников жительница Оренбуржья, оформившая при помощи сервиса поиска попутчика заявку на поездку из Самары в Тоцкое. Аферисты прислали ей через мессенджер ссылку якобы для оплаты бронирования.

«Женщина внесла в поля для заполнения данные банковской карты и код из СМС. После внесения данных карты на экране появилось окно об ошибке, в результате чего потерпевшая повторила ввод данных второй банковской карты — и в очередной раз появилось всплывающее окно об ошибке. В результате с двух счетов произошло списание денежных средств на общую сумму более 25 тыс. рублей», — сообщила оренбургская полиция.

С таким же мошенничеством столкнулись трое жителей Твери. В одном случае жулики списали 10 500 рублей, в другом — их добыча составила 8 тыс. рублей, еще один потерпевший перевел на счет аферистов 15 500 рублей. Примечательно, что все потерпевшие — довольно молодые люди, в возрасте 30–35 лет.

На большой дороге
водитель
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Полицейские советуют оплачивать товары и услуги онлайн только на известных ресурсах с хорошей репутацией. Следует изучать правила платформы перед использованием, сообщать администрации об обнаруженных мошеннических объявлениях. Например, BlaBlaCar позволяет оставить жалобу на профиль водителя.

— Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную. Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова или расположен в странной доменной зоне, велика вероятность, что это ловушка, — говорится в полицейское памятке.

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«В России пользователи прижимистые»

Столичный юрист Владислав Багно избежал финансовых потерь только благодаря осмотрительности и осторожности. О своем опыте общения с интернет-мошенниками он рассказал «Известиям».

— Я хотел забронировать себе место в автомобиле, но водитель повел себя странно — отказался разговаривать по телефону, просил писать в чате. Потом скинул ссылку. Такого раньше не было, я насторожился. Ссылка привела меня на сайт-копию, я это понял сразу.

Багно написал мошеннику, что его план провалился. Разоблаченный жулик оказался разговорчив и согласился немного рассказать о своей деятельности.

— Он признался, что зарабатывает на жизнь таким способом. Сказал, что так обманывают не только россиян, но и жителей других стран Европы и бывшего СССР. Утверждал, что в нашей стране люди не такие доверчивые и более прижимистые, наших обмануть непросто. Себя же он пытался представить Робин Гудом, мол, деньги частично переводит на благотворительность, — говорит юрист.

Мошенник сообщил, что часто использует брошенные аккаунты пользователей. Кроме того, преступники взламывают аккаунты добропорядочных водителей с высоким рейтингом.

Волки в овечьей шкуре

Журналисты Пятого канала в Санкт-Петербурге провели расследование недавнего случая мошенничества.

«Мы запланировали поездку на машине, а на месте выяснилось, что это будет автобус. Тут полно людей вокруг», — рассказала одна из пострадавших, Евгения Буянкина. Как выяснили журналисты, большинство таких рейсов организовывают не имеющие лицензии нелегальные перевозчики. В некоторых случаях с помощью обмана в объявлениях таким образом «уплотняются» автобусы и регулярных рейсов, следует из расследования.

На большой дороге
Трасса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если водитель приехал не на той машине, что была заявлена, или за рулем вообще другой человек, от поездки лучше отказаться, советует глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Это частая проблема, когда в сервисе заявляется более дорогая машина, а по факту приезжает более дешевая, но по той же цене. Например, может вместо машины вообще приехать автобус, в котором нет ремней безопасности и подголовников. Иногда владельцы понимают, что часть попутчиков откажется [ехать в таких условиях], и заранее берут больше людей, чем есть мест.

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Однако пользователей сервиса райдшеринга поджидают не только мошенники и недобросовестные перевозчики. В апреле прошлого года суд приговорил к 25 годам колонии ранее судимого за грабежи Виталия Чикирева за убийство женщины-водителя сервиса BlaBlaCar. В декабря 2018 года он дважды зарегистрировался на портале под вымышленными именами и забронировал все три места в машине девушки для поездки из Москвы в Тулу. В пути он потребовал остановить автомобиль и стал вымогать деньги и ценности. Девушка оказала сопротивление и была убита Чикиревым. На ее автомобиле он доехал до Ярославля, где бросил транспортное средство. На Украине отмечались и случаи изнасилований женщин-водителей, бравших попутчиков через сервисы райдшеринга.

Скандалисты и самозванцы

Между тем, далеко не все конфликты, возникающие в процессе райдшеринга, становятся достоянием общественности. «Известия» опросили пользователей популярного сервиса BlaBlaCar о негативном опыте поиска попутчиков и поездок с незнакомцами.

Водитель Владимир из Москвы рассказал об инциденте, вынудившем его поменять свое отношение к клиентам сервиса

— Как-то раз взял двух попутчиков — бронировали независимо друг от друга, то есть случайные люди. Оказалось, что первый пассажир, курский мужичок лет 50, работает в Москве вахтовым методом сторожем, а второй — кавказский паренек лет 25 — служит в конторе, которая проверяет эти ЧОПы. На протяжении 550 км они уныло и нудно портили друг другу нервы, на переставая. Один — «Да ты бы на мой объект никогда бы не зашел, я б тебя не пустил!», второй ему — «Да я на любой объект зайду». И так всю дорогу. Думал, подерутся. К тому же старший всё время требовал остановиться для покупки спиртного, замусорил весь салон пивными банками.

После этого рейса Владимир указал в профиле, что с алкоголем или с запахом спиртного в автомобиль не сажает, добавил скидки для студентов, увеличил расценки и перестал брать попутчиков на длинную дистанцию.

Серьезно испортили себе настроение москвичка Александра и ее друг, когда в 2018 году, возвращаясь с юга, решили подобрать попутчика на отрезке трассы, «чтобы было веселее».

На большой дороге
автомобиль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Людей выбирали с рейтингом и отзывами, всё шло отлично. Очередной кусок пути с нами хотел забронировать парень с максимальным статусом «амбассадор» (большой опыт поездок, и множеством позитивных отзывов). Насторожиться стоило, когда мы с ним встретились — он был не очень похож на свое фото. Но мы беспечно проигнорировали этот факт.

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Вскоре опасения подтвердились — попутчик оказался футбольным фанатом, загулявшим на просторах России после ЧМ-2018. Он пытался вернуться домой.

— Наш попутчик был изрядно пьян, своеобразно пах, временами что-то бормотал, матерился на наш выбор плейлиста, возмущался температурой в машине... Высаживать его на трассе поздно вечером мы не стали, хотя было страшновато осознавать, что у меня за спиной едет не совсем адекватный субъект. Мы вместе доехали до места назначения. Там вместо оговоренной суммы он высыпал горсть мелочи — больше у него не было. Он пытался навязаться ехать с нами дальше, но запас нашего человеколюбия уже был исчерпан.

Александра предполагает, что «амбассадор», с которым она общалась, познакомился где-то с фанатом и решил таким образом ему помочь. Такие действия, кстати, противоречат правилам сервиса. Не исключено также, что аккаунт «амбассадора» был взломан.

Предупрежден — вооружен

Профессиональные пользователи соцсетей и мессенджеров выработали определенные правила поведения, которые могут позволить избежать конфликтных ситуаций или, по крайней мере, минимизировать ущерб.

— По возможности записывать звук в салоне на диктофон на протяжении всего пути. Если водитель начинает вести себя агрессивно, снимать его на видео или начать вести прямую видеотрансляцию в соцсети, — говорит Владимир Зыков. — Сообщать близким, номер и марку и цвет машины, на которой собираетесь приехать.

Водителям эксперт категорически не советует брать на перевозку чужие вещи (коробки, чемоданы и т. п.) Там могут находится наркотики, оружие или иные запрещенные к обороту предметы. В случае встречи с полицией, доказать свою непричастность к такому грузу будет крайне проблематично.

На запрос «Известий» в сервис поиска попутчиков BlaBlaCar о том, какие меры принимаются по жалобам пользователей и о статистике обращений по фактам нарушений, ответ ко времени публикации материала получен не был.

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