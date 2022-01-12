На большой дороге: сервисы поиска попутчиков заполонил криминал
Сервисы поиска попутчика для путешествия на автомобиле стали популярным решением транспортного вопроса в регионах. Оборотная сторона экономии — потенциальная опасность, которую таит в себе встреча с незнакомцем. Пользователи райдшеринга сталкиваются с мошенниками, ворами, насильниками и даже убийцами. Подробности и советы по безопасности — в материале «Известий».
Громкие истории
Случаев мошенничества и более тяжких преступлений, связанных с использованием сервисов райдшеринга, становится в России всё больше. Так, стала жертвой преступников жительница Оренбуржья, оформившая при помощи сервиса поиска попутчика заявку на поездку из Самары в Тоцкое. Аферисты прислали ей через мессенджер ссылку якобы для оплаты бронирования.
«Женщина внесла в поля для заполнения данные банковской карты и код из СМС. После внесения данных карты на экране появилось окно об ошибке, в результате чего потерпевшая повторила ввод данных второй банковской карты — и в очередной раз появилось всплывающее окно об ошибке. В результате с двух счетов произошло списание денежных средств на общую сумму более 25 тыс. рублей», — сообщила оренбургская полиция.
С таким же мошенничеством столкнулись трое жителей Твери. В одном случае жулики списали 10 500 рублей, в другом — их добыча составила 8 тыс. рублей, еще один потерпевший перевел на счет аферистов 15 500 рублей. Примечательно, что все потерпевшие — довольно молодые люди, в возрасте 30–35 лет.
Полицейские советуют оплачивать товары и услуги онлайн только на известных ресурсах с хорошей репутацией. Следует изучать правила платформы перед использованием, сообщать администрации об обнаруженных мошеннических объявлениях. Например, BlaBlaCar позволяет оставить жалобу на профиль водителя.
— Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную. Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова или расположен в странной доменной зоне, велика вероятность, что это ловушка, — говорится в полицейское памятке.
«В России пользователи прижимистые»
Столичный юрист Владислав Багно избежал финансовых потерь только благодаря осмотрительности и осторожности. О своем опыте общения с интернет-мошенниками он рассказал «Известиям».
— Я хотел забронировать себе место в автомобиле, но водитель повел себя странно — отказался разговаривать по телефону, просил писать в чате. Потом скинул ссылку. Такого раньше не было, я насторожился. Ссылка привела меня на сайт-копию, я это понял сразу.
Багно написал мошеннику, что его план провалился. Разоблаченный жулик оказался разговорчив и согласился немного рассказать о своей деятельности.
— Он признался, что зарабатывает на жизнь таким способом. Сказал, что так обманывают не только россиян, но и жителей других стран Европы и бывшего СССР. Утверждал, что в нашей стране люди не такие доверчивые и более прижимистые, наших обмануть непросто. Себя же он пытался представить Робин Гудом, мол, деньги частично переводит на благотворительность, — говорит юрист.
Мошенник сообщил, что часто использует брошенные аккаунты пользователей. Кроме того, преступники взламывают аккаунты добропорядочных водителей с высоким рейтингом.
Волки в овечьей шкуре
Журналисты Пятого канала в Санкт-Петербурге провели расследование недавнего случая мошенничества.
«Мы запланировали поездку на машине, а на месте выяснилось, что это будет автобус. Тут полно людей вокруг», — рассказала одна из пострадавших, Евгения Буянкина. Как выяснили журналисты, большинство таких рейсов организовывают не имеющие лицензии нелегальные перевозчики. В некоторых случаях с помощью обмана в объявлениях таким образом «уплотняются» автобусы и регулярных рейсов, следует из расследования.
Если водитель приехал не на той машине, что была заявлена, или за рулем вообще другой человек, от поездки лучше отказаться, советует глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
— Это частая проблема, когда в сервисе заявляется более дорогая машина, а по факту приезжает более дешевая, но по той же цене. Например, может вместо машины вообще приехать автобус, в котором нет ремней безопасности и подголовников. Иногда владельцы понимают, что часть попутчиков откажется [ехать в таких условиях], и заранее берут больше людей, чем есть мест.
Однако пользователей сервиса райдшеринга поджидают не только мошенники и недобросовестные перевозчики. В апреле прошлого года суд приговорил к 25 годам колонии ранее судимого за грабежи Виталия Чикирева за убийство женщины-водителя сервиса BlaBlaCar. В декабря 2018 года он дважды зарегистрировался на портале под вымышленными именами и забронировал все три места в машине девушки для поездки из Москвы в Тулу. В пути он потребовал остановить автомобиль и стал вымогать деньги и ценности. Девушка оказала сопротивление и была убита Чикиревым. На ее автомобиле он доехал до Ярославля, где бросил транспортное средство. На Украине отмечались и случаи изнасилований женщин-водителей, бравших попутчиков через сервисы райдшеринга.
Скандалисты и самозванцы
Между тем, далеко не все конфликты, возникающие в процессе райдшеринга, становятся достоянием общественности. «Известия» опросили пользователей популярного сервиса BlaBlaCar о негативном опыте поиска попутчиков и поездок с незнакомцами.
Водитель Владимир из Москвы рассказал об инциденте, вынудившем его поменять свое отношение к клиентам сервиса
— Как-то раз взял двух попутчиков — бронировали независимо друг от друга, то есть случайные люди. Оказалось, что первый пассажир, курский мужичок лет 50, работает в Москве вахтовым методом сторожем, а второй — кавказский паренек лет 25 — служит в конторе, которая проверяет эти ЧОПы. На протяжении 550 км они уныло и нудно портили друг другу нервы, на переставая. Один — «Да ты бы на мой объект никогда бы не зашел, я б тебя не пустил!», второй ему — «Да я на любой объект зайду». И так всю дорогу. Думал, подерутся. К тому же старший всё время требовал остановиться для покупки спиртного, замусорил весь салон пивными банками.
После этого рейса Владимир указал в профиле, что с алкоголем или с запахом спиртного в автомобиль не сажает, добавил скидки для студентов, увеличил расценки и перестал брать попутчиков на длинную дистанцию.
Серьезно испортили себе настроение москвичка Александра и ее друг, когда в 2018 году, возвращаясь с юга, решили подобрать попутчика на отрезке трассы, «чтобы было веселее».
— Людей выбирали с рейтингом и отзывами, всё шло отлично. Очередной кусок пути с нами хотел забронировать парень с максимальным статусом «амбассадор» (большой опыт поездок, и множеством позитивных отзывов). Насторожиться стоило, когда мы с ним встретились — он был не очень похож на свое фото. Но мы беспечно проигнорировали этот факт.
Вскоре опасения подтвердились — попутчик оказался футбольным фанатом, загулявшим на просторах России после ЧМ-2018. Он пытался вернуться домой.
— Наш попутчик был изрядно пьян, своеобразно пах, временами что-то бормотал, матерился на наш выбор плейлиста, возмущался температурой в машине... Высаживать его на трассе поздно вечером мы не стали, хотя было страшновато осознавать, что у меня за спиной едет не совсем адекватный субъект. Мы вместе доехали до места назначения. Там вместо оговоренной суммы он высыпал горсть мелочи — больше у него не было. Он пытался навязаться ехать с нами дальше, но запас нашего человеколюбия уже был исчерпан.
Александра предполагает, что «амбассадор», с которым она общалась, познакомился где-то с фанатом и решил таким образом ему помочь. Такие действия, кстати, противоречат правилам сервиса. Не исключено также, что аккаунт «амбассадора» был взломан.
Предупрежден — вооружен
Профессиональные пользователи соцсетей и мессенджеров выработали определенные правила поведения, которые могут позволить избежать конфликтных ситуаций или, по крайней мере, минимизировать ущерб.
— По возможности записывать звук в салоне на диктофон на протяжении всего пути. Если водитель начинает вести себя агрессивно, снимать его на видео или начать вести прямую видеотрансляцию в соцсети, — говорит Владимир Зыков. — Сообщать близким, номер и марку и цвет машины, на которой собираетесь приехать.
Водителям эксперт категорически не советует брать на перевозку чужие вещи (коробки, чемоданы и т. п.) Там могут находится наркотики, оружие или иные запрещенные к обороту предметы. В случае встречи с полицией, доказать свою непричастность к такому грузу будет крайне проблематично.
На запрос «Известий» в сервис поиска попутчиков BlaBlaCar о том, какие меры принимаются по жалобам пользователей и о статистике обращений по фактам нарушений, ответ ко времени публикации материала получен не был.